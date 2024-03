Come si acquista una Mercedes-AMG ONE? Lo svela un acquirente: 'Ecco cosa bisogna fare'

Torniamo a parlare della splendida Mercedes-AMG ONE, hypercar che Haaland ha acquistato di recente, e che ad oggi è l'auto più veloce in assoluto al Nurburgring. L'hypercar ibrida della Stella è il non plus ultra della meccanica e della qualità, e fra i fortunati possessori della stessa vi è anche un facoltoso imprenditore portoghese.

Il suo nome, scoperto da Negocios, è Luís Ferreira Pinto, imprenditore titolare della Casfil, che ha potuto mettere le mani sulla vettura prodotta in sole 275 unità. Una consegna freschissima, visto che si è verificata lo scorso 15 marzo, e nonostante fosse anonima i colleghi del quotidiano lusitano sono riusciti a risalire al fortunato proprietario.

Nella vita Ferreira Pinto produce pellicole per l'imballaggio e lo fa dal 1981, quando ha appunto fondato la sua azienda che opera in particolare nell'alimentare e nella sanità, e che impiega 400 persone con un fatturato di 200 milioni di euro annui.

Ma come si compra un'auto di tale portata? Non è affatto facile, tenendo conto che l'ordine è scattato nel 2017, quindi ben 7 anni prima della consegna, ed è durato diversi mesi, così come spiegato dalla società responsabile della vendita dell'auto sul mercato nazionale.

"È stato un processo di selezione che ha dato al cliente l'opportunità di acquistare un'auto unica, di cui saranno prodotti solo 275 esemplari, tutti identificati con la scritta 1/275", precisa la Sociedade Comercial C. Santos, che si è occupata della compravendita.

La Mercedes-AMG ONE, i cui optional hanno prezzi pazzeschi, vanta un motore turbo V6 da 1,6 litri con l'aggiunta di quattro motori elettrici, che gli permettono di raggiungere la velocità autolimita di 352 km/h. "I criteri per poter acquistare l'AMG ONE sono stati severi – spiega ancora la società - gli interessati dovevano avere un passato di relazione con il gruppo Mercedes-Benz, essere collezionisti di automobili e avere l'intenzione di mantenere la Mercedes-AMG ONE in quella collezione: la vendita a breve termine non poteva essere nelle intenzioni del potenziale cliente".

L'azienda racconta di un “incontro segreto alla periferia di Ginevra (Svizzera) in cui i presenti non hanno potuto avere con se né cellulare né orologio, finché l'accordo non ha ricevuto il via libera per proseguire", mentre la configurazione finale dell'auto si è tenuta a Monaco di Baviera, in Germania, a fine 2018. Luís Ferreira Pinto aveva già acquistato a marzo del 2021 una splendida Mercedes-AMG GT Black Series Edition, una vettura fantastica che gli ha dato il lasciapassare per poter mettere le mani sull'AMG ONE.

