La combustione di un motore termico trasparente in super slow motion: il video è pazzesco

Chiunque sia in possesso di una patente avrà visto almeno una volta l’iconico motore sezionato lasciato in qualche angolo della scuola guida. Ebbene, per anni è stato lo strumento perfetto per mostrare il funzionamento interno di un motore termico a quattro a tempi, ma questo motore trasparente ripreso in slow motion, è tutta un’altra storia.

L’incredibile video che vedete in apertura è opera del canale TROdesigns, che ha messo a punto un motore Honda XR75 del 1977, caratterizzato da un cilindro completamente diverso da quello originale in materiale metallico. Infatti al suo posto c’è un cilindro realizzato in materiale acrilico e quindi trasparente, che permette di apprezzare l’intero processo di combustione.

Per ottenere questo risultato, la camera di combustione ha richiesto alcuni accorgimenti specifici per far sì che potesse resistere allo stress per il tempo necessario alle riprese. Il pistone è stato quindi limato e lucidato così da ridurre al minimo gli attriti con le pareti plastiche del cilindro, mentre le fasce elastiche sono state sostituite con delle unità in Teflon.

Nel corso dei primi 13 minuti del video potrete scoprire il montaggio di questo gioiellino, così da comprendere anche il lavoro che si cela dietro all’assemblaggio di un motore, e dopo il montaggio i riflettori sono puntati sull’esecuzione perfetta della combustione di un motore a 4 tempi.

Il processo è stato registrato con un filmato in slow motion a 33,000 fps e con una risoluzione 4K, così da non perdere nemmeno il minimo dettaglio dello spettacolo che si palesa di fronte ai vostri occhi. Potrete apprezzare la fase di aspirazione, la compressione, lo scoppio e la fase di scarico, in una danza sincronizzata fatta da movimenti precisi di pistone e valvole.

E parlando di motori e della loro costruzione, guardate com’è fatto il motore anteriore della Tesla Model S Plaid analizzato da Ingineerix. Inoltre, forse non lo sapete, ma alcune case costruttrici mettono in vendita dei "motori crate” (perché arrivano all’interno di casse di legno) da utilizzare per la creazione di auto personalizzate, quindi date uno sguardo a questo motore Chevrolet da 10,4 litri e 1000 CV di potenza.