Com'era il bus elettrico della tragedia di Mestre: uno Yutong E-12 con batterie LFP

La tragedia di Mestre accaduta la sera del 3 ottobre 2023 ha visto come protagonista un autobus totalmente elettrico, le cui batterie inoltre sono andate a fuoco dopo l’impatto al suolo. Di che modello si trattava in particolare?

Acquistato dalla società La Linea Spa del Gruppo Ferrovie Nord Milano, l’autobus precipitato da un cavalcavia a Mestre era uno Yutong E-12, di fattura cinese. La Yutong Bus è leader nel settore di bus e navette, anche a trazione elettrica. Produce bus per il traporto pubblico cittadino, autobus per le lunghe percorrenze, navette da usare in aeroporto, veicoli speciali e brandizzati. Sul fronte elettrico l’azienda ha a listino ben 11 veicoli a zero emissioni per il trasporto pubblico e 5 differenti autobus “di linea”, un vero colosso del settore i cui mezzi promettono alti standard qualitativi.

Il modello E-12 in particolare appare come un classico bus cittadino con tre porte sul lato destro dalla lunghezza di 12,17 metri e dall’altezza di 3,30 metri. A bordo monta batterie LFP da 422,87 kWh raffreddate a liquido (anche le Tesla Model 3 RWD hanno batterie LFP). A differenza delle classiche auto elettriche, bus di questo tipo raramente nascondono le loro batterie lungo il pianale: lo Yutong E-12 ha batterie nella parte posteriore e sul tetto, un’architettura che permette ai passeggeri di accedere facilmente al bus grazie a un’altezza da terra identica ai classici mezzi a gasolio. La ricarica delle batterie è possibile a 250 A con lo standard cinese, 200 A con lo standard europeo, inoltre la Yutong Bus assicura che sono pacchi batteria capaci di resistere a 1.300 gradi centigradi di temperatura per più di 2 ore, anche se l’assurda dinamica dell’incidente di Mestre può aver portato il sistema davvero oltre i limiti.

Dai video trapelati in rete si vede come il bus si sia letteralmente capovolto, cadendo “a testa in giù” e urtando dunque con le batterie installate sul tetto. Secondo Yutong sono batterie che rispettano appieno gli standard di sicurezza europei EU ECE R100, anche perché altrimenti sarebbe impossibile commercializzare veicoli di questo tipo nel vecchio continente.

La Linea Spa ha acquistato 20 mezzi di questo tipo, il cui funzionamento è previsto per 9 anni in 9 città differenti attorno a Venezia. Ogni bus promette fino a 400 km di autonomia con una sola carica, mentre una ricarica completa può avvenire in circa 3 ore presso colonnine ad alta potenza. I bus E-12 sono anche dotati di un sistema anticollisione automatico e telecamere esterne e interne, si tratta insomma di un prodotto di ultima generazione. Ora spetta agli investigatori cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente, che dalle immagini trapelate sinora in rete appare davvero strana...