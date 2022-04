Com'è il Nürburgring con neve e pioggia? Il video dei folli alla guida, quanti rischi!

Con la riapertura del tracciato del Nürburgring Nordschleife è ricominciata la stagione delle Touristenfahrten dedicate a tutti coloro che vogliono percorrere i 20,8 km di pista. Dopo avere visto il fiume di BMW e Porsche tra le curve del percorso, ammiriamo le gesta spericolate dei piloti tra neve e pioggia.

Ancora una volta è grazie al canale YouTube statesidesupercars se possiamo goderci questo spettacolo: purtroppo non si tratta di auto fantastiche ad alta velocità, bensì di appassionati impegnati a “sopravvivere” alle condizioni avverse del tracciato, estremamente scivoloso a causa di pioggia e neve. Già nei primi trenta secondi del filmato possiamo assistere alle prime sbandate, mentre a circa un minuto e quindici assistiamo a una ottima prova da parte di una Peugeot 106.

Nella calma assoluta, dunque, troviamo un Land Rover percorrere la doppia curva a bassa velocità, seguito poi dalla perdita di controllo da parte di una BMW, il cui conducente sembra anche rivolgere una risata al cameraman. Anche in questo filmato, comunque, possiamo vedere numerose vetture del gigante bavarese circolare sul Nürburgring Nordschleife, tra cui una fantastica iterazione con livrea Martini rossa e bianca che, dopo una comparsa attorno al marchio dei 3 minuti e 40 secondi, esattamente un minuto dopo riappare perdendo il controllo nell’entrata in curva, rischiando così un piccolo scontro col guardrail. Insomma, se volete osservare qualche amante del rischio questo è il video che fa per voi!

Se invece preferite osservare qualche scontro, eccovi la compilation di incidenti al Nürburgring dal 2014 a oggi.