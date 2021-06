Ecco com'è la nuova Toyota Yaris Cross dal vivo: le foto dal MIMO 2021

Lo scorso 29 marzo Toyota ha presentato al mondo la sua nuova Yaris Cross, versione crossover della sua famosa utilitaria, una delle migliori nel suo segmento. L’auto si può prenotare proprio a partire da questa primavera, nel frattempo l’abbiamo già vista dal vivo al MIMO 2021.

Il MIMO non è altro che il Milano Monza Motor Show, evento che ha raccolto l’eredità del Parco Valentino di Torino e che quest’anno porta decine e decine di vetture fra le strade del centro di Milano, per un appuntamento itinerante e gratuito. Progettata appositamente per l’Europa, la nuova Toyota Yaris Cross è spinta da un motore termico da 1.5 litri di quarta generazione, in grado di erogare 116 CV.

Un propulsore abbastanza attento all’ambiente, con le emissioni di CO2 ferme a 100 g/km nella variante a trazione anteriore. Per la Yaris Cross AWD-i invece saliamo a 110 g/km. All’interno campeggia uno schermo centrale da 9 pollici ad alta definizione, in grado di dialogare con lo smartphone e con l’app MyT, tramite cui gestire la climatizzazione di bordo anche da remoto, prima di salire in vettura. Toyota ha implementato anche molta tecnologia, per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale dedicato. In foto invece vedete la Yaris Cross che abbiamo incontrato al MIMO 2021.