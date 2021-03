Com'è la nuova e-MTB di Decathlon? Una Full Suspension elettrica a un prezzo 'miracoloso'

Il 2020 è stato purtroppo l’anno del Coronavirus, non solo però: è anche stato l’anno della mobilità elettrica e del Bonus Mobilità, di monopattini ed e-bike. Di bici a pedalata assistita ne esistono già centinaia di modelli, anche Decathlon però ha voluto lanciare il suo modello personale: ecco la Stilus E-AM V2.

Realizzata in collaborazione con Lombardo Cicli, non è una bici a pedalata assistita qualsiasi ma una vera e propria e-MTB Full Suspension. Solitamente per un buon modello a doppia sospensione spendere meno di 5-6.000 euro è una vera impresa, Decathlon invece è riuscita a offrire il suo modello a 3.699,99 euro, con ritiro in negozio gratis e montaggio compreso.

L’assistenza elettrica garantisce un supporto che va dal +40% al +340%, il telaio è in alluminio 6061 e l’angolo dello sterzo è da 66°. Ilmotore è un ottimo Bosch Performance Line CX 2021 con 85 Nm di coppia (anziché i 75 del precedente modello), la batteria invece è una Bosch Powertube da 625 Wh che assicura 5 ore di autonomia (il range però dipende molto dal percorso e dal livello di assistenza, che in questo modello sono 5).

Avete a disposizione anche un comodo display Purion che aiuta a mantenere un design minimalista sul manubrio. La e-MTB è dotata anche di sospensioni Rockshox con escursione di 160 mm e Rockshox Deluxe Select da 150 mm. Le ruote sono da 27.5+ Sunringle Duroc 40 supportate da freni a disco idraulici. Decathlon ha dunque realizzato, almeno sulla carta, un piccolo miracolo rispetto al prezzo. Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto. Una delle pochissime alternative nella stessa fascia di prezzo potrebbe essere la Serious Bear Rock FS 650B, poi si sale clamorosamente...