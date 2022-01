Com'è fatta l'Audi RS Q E-Tron di Sainz, che ha vinto la terza tappa della Dakar 2022?

L’Audi RS Q E-Tron è scesa ufficialmente in gara quattro giorni fa, e proprio oggi ha vinto il suo primo stage nella terza tappa della Dakar 2022, guidata dal ‘Matador’ Carlos Sainz. Ma quali sono i segreti di questa incredibile vettura che si è dimostrata subito così competitiva?

I primi test di sviluppo della RS Q E-Tron ci avevano già colpiti, e sul finire dello scorso anno vi abbiamo mostrato com'è composta e come funziona la strumentazione di bordo del mezzo da Dakar Audi. Ora è arrivato il momento di guardare com’è fatta sotto alla carrozzeria. Innanzitutto bisogna far notare come questa vettura sia frutto dell’esperienza Audi in una pletora di discipline motoristiche, come la LMP1 Endurance, il Rally Cross, la Formula E, ma anche i rally e il DTM.

Specialmente quest’ultimo è importante per questo progetto, ma ne parliamo tra un attimo. Il suo telaio è costruito con specifiche aerospaziali, resiste al calore ed è in lega leggera d’acciaio, ed è anche la gabbia di protezione dell’equipaggio, ricoperta da pannelli di fibra di carbonio, con inserti in Kevlar e Zylon, un’accoppiata fondamentale per proteggere gli occupanti dagli oggetti appuntiti o affilati che possono penetrare o squarciare la carrozzeria durante le tappe più impegnative.

I pannelli in materiale composito servono anche ad isolare pilota e co-pilota dai componenti ad alto voltaggio della parte elettrica che costituisce vettura. Infatti questo avanzato fuoristrada è corre la Dakar con la propulsione elettrica fornita da una batteria da 52 kWh sviluppata da Audi Sport, che pesa 370 kg e dà energia a due motori MGU05s di derivazione Formula E che assieme generano 220 kW di potenza (circa 300 CV). A questo si aggiunge però un motore termico da 2.0 litri che deriva dall’Audi RS5 che correva appunto nel DTM, che gira ad un regime costante per ricaricare in continuazione le batterie nella maniera più efficiente possibile, non solo in gara ma anche nelle situazioni di sosta.

Un'altra chicca di questo mezzo risiede al di sotto di esso, dove si nasconde una protezione sottoscocca da riferimento, spessa 54 mm e composta da tre strati principali. Il primo è quello più esposto e vicino al terreno, ed è una piastra di alluminio la cui funzione è piuttosto ovvia. Subito dopo c’è uno strato spugnoso, che ha il compito di ammortizzare gli impatti più volenti, prima di scaricare tutta l’energia sul terzo strato, composto a sua volta da diversi strati di fibra di carbonio, e che rappresenta la protezione finale e più importante per garantire la sicurezza dell’equipaggio.

La strumentazione l’abbiamo già trattata, ma vi ricordiamo che molti dei sistemi utilizzati arrivano dal mondo della LMP1 e della Formula E, così come il sistema di sicurezza in caso di impatto violento, che stacca ogni sistema per prevenire eventuali incendi. Se dovesse innescarsi un rogo c’è comunque un sistema antiincendio che sfrutta sostanze non conduttive, mentre tutto il sistema elettrico presente sulla vettura è resistente all’acqua e pronto ad affrontare anche i guadi più profondi.

Un mezzo ultra specialistico che sta dando già parecchie soddisfazioni alla squadra di Ingolstadt, ma la Dakar è appena iniziata e ci sono ancora molti chilometri da percorrere. Intanto l’Audi RS Q E-Tron si è portata a casa una prima vittoria di tappa, e se il buongiorno si vede dal mattino.