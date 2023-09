Ecco com'è fatto il baule anteriore del Tesla Cybertruck

Le Tesla hanno una particolarità: i motori elettrici sono talmente compatti che sotto al cofano anteriore c’è spazio per creare un piccolo baule, detto anche frunk. Dopo mesi di attesa abbiamo finalmente idea di come sarà il frunk del Tesla Cybertruck: enorme ma con qualche riserva.

Il pick-up di Elon Musk è esagerato in ogni aspetto e anche il frunk non è da meno. Sul web è finalmente apparsa una foto del baule anteriore della vettura ed è davvero grande, sembra praticamente il bagagliaio di un’utilitaria qualsiasi. Purtroppo non abbiamo dati tecnici, non sappiamo dunque quanti litri è possibile conservare all’interno del suddetto frunk, di spazio però - come si può vedere dalle immagini pubblicate da un utente del Cybertruck Owners Club - ce n’è parecchio e saprà completare a dovere l’esperienza di carico assieme al cassone posteriore.

Bisogna però notare un dettaglio: il cofano del Cybertruck si apre completamente, il rischio che qualcosa cada dalla vettura dopo l’apertura è molto alto. Anche il Ford F-150 Lightning che abbiamo visto a Torino ha un frunk enorme ma è leggermente più riparato, c’è una discreta protezione frontale. È ultra curato anche il frunk dell’Escalade IQ, mentre i modelli Rivian hanno un vero e proprio “pozzetto”. Potete vedere tutti questi altri frunk nella galleria in basso: qual è il baule anteriore che preferite?