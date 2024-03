Colpo grosso di Skoda, il B-SUV elettrico Epiq da 25.000 euro che sfida Jeep Avenger

Anche se Skoda ha più volte detto che continuerà a proporre motori termici finché il pubblico li richiederà, questo non significa che il brand non lancerà nuovi modelli 100% elettrici. È stato ad esempio svelato il nuovo Skoda Epiq, B-SUV entry level che sfida Jeep Avenger - e non solo.

Skoda sembra convincere all’unanimità con l’anteprima della nuova Epiq, un B-SUV compatto che si preannuncia perfetto per la città, ma non solo. Il modello di serie sarà svelato già nel 2025 e il costo di partenza sarà attorno ai 25.000 euro, dunque Jeep Avenger è avvisata... Con appena 4,1 metri di lunghezza, Skoda Epiq è comunque capace di offrire 490 litri di bagagliaio, segno che il marchio ha lavorato per ottimizzare il più possibile lo spazio interno. Nulla da recriminare neppure sul fronte dell’autonomia, con Skoda che promette un range massimo di 400 km.

Particolarmente accattivante, poi, il design esterno, realizzato seguendo i dettami del linguaggio Modern Solid. Epiq propone anche un’esperienza totalmente digitale agli occupanti, con gli allestimenti superiori che offriranno persino la tecnologia Matrix LED per i fari anteriori. Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, ha dichiarato: “Siamo certi che la nuova Skoda Epiq venderà bene grazie a un prezzo interessante e un abitacolo spazioso nonostante le dimensioni esterne compatte. I nostri clienti vogliono più scelte all’interno della line-up, per questo motivo stiamo espandendo il nostro portfolio di e-mobility. Spero che questi primi teaser dimostrino le potenzialità di Epiq, una vettura perfetta per le attività quotidiane che offre design e tecnologia a un prezzo accessibile.”

