Colpisce una barriera autostradale e spicca un volo tremendo: immagini spaventose

La telecamera di bordo di una Tesla ha appena immortalato un incidente a dir poco spaventoso. Il video in alto, caricato su YouTube dal canale Tesla Owners Oregon, mostra una vettura che si solleva in aria e viene catapultata al di fuori della carreggiata. Il tutto sarebbe stato causato dall'impatto con le barriere laterali.

Purtroppo non abbiamo informazioni precise sullo stato di salute dei due occupanti dell'abitacolo, che sono stati trasportati verso l'ospedale più vicino nel minor tempo possibile. Le immagini, registrate da una Tesla molto vicina allo sciagurato episodio, lasciano una miriade di questioni aperte, anche se l'uomo che si trovava a bordo dell'auto elettrica ha rilasciato una testimonianza scritta di quanto accaduto

Per Tesla Owners Oregon l'incidente sarebbe avvenuto lo scorso lunedì 10 maggio 2021, sulla Highway 217 nei pressi di Portland. Alle 10:30 del mattino il conducente avrebbe impattato le barriere della 217 per poi balzare in area ed uscire dalla carreggiata, finendo per terminare la propria corsa in un fosso. In base alle prime dichiarazioni dei testimoni, nella macchina c'erano due persone, entrambe rimaste intrappolate per circa un'ora all'interno dell'abitacolo. A tirarle fuori sarebbero stati i soccorritori, con la collaborazione dei vigili del fuoco, ma per il momento non abbiamo aggiornamenti ufficiali sulle loro condizioni. Nel frattempo il dipartimento di polizia di Tigard ha comunicato ha parlato gravi ferite attraverso i media locali, e adesso la Oregon State Police sta investigando sul motivo per il quale la vettura abbia impattato le barriere laterali.

A proposito di incidenti assolutamente spaventosi vogliamo riportare altre due situazioni ben poco comuni. La prima concerne una berlina finita sotto le ruote posteriori di un enorme autoarticolato con conseguenze disastrose, mentre la seconda rasenta i limiti del possibile: un fulmine ha colpito l'asfalto proprio davanti ad un pickup sollevandone uno strato superficiale e scagliandolo contro il parabrezza del veicolo: i passeggeri sono salvi per miracolo.