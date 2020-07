Colpisce un'auto in corsa con una pietra, il conducente lo investe

Se in Danimarca c'è del marcio, almeno per William Shakespeare, negli USA c'è parecchia follia per le strade. Lo dimostra un nuovo video che vede protagonista un uomo intento a lanciare con violenza delle pietre alle auto in corsa, anche se qualcuno non ci sta a fare da bersaglio...

Nel filmato, pubblicato su Facebook e divenuto in poco tempo virale, si vede chiaramente un uomo raccogliere da terra delle pietre e lanciarle con abbastanza violenza alle auto di passaggio. Accade una volta, poi una seconda, il conducente colpito (o comunque preso di mira) reagisce in malo modo, fa inversione a U e punta a velocità sostenuta contro l'uomo - che anziché scappare a gambe levate si fa investire, forse anche lui incredulo.

Tutto sommato è anche andata bene, con l'uomo che si è subito rialzato e non ha subito chissà quali danni, le conseguenze però sarebbero potute essere ben peggiori. Abbiamo dunque follia da una parte, con l'uomo intento a lanciare pietre alle auto di passaggio, senza apparente motivo e senza avercela con qualcuno in particolare (oppure ce l'aveva proprio con l'auto in questione? Difficile a dirlo...), e dall'altra, con l'automobilista che in preda all'ira decide deliberatamente di investire un'altra persona - passando dall'essere vittima all'essere carnefice. Una scena da film hollywoodiano quasi, in uno di quei lungometraggi in cui non esiste legge, solo anarchia...