Il colossale Hummer EV salta nel documentario di un'ora che racconta il suo sviluppo

Hummer ha lasciato il segno nel mondo dell’automobilismo, nonostante il suo essere folle, in particolare nella sua versione H1, quella che ha dato vita a questo mito. Vuoi per il suo utilizzo a livello militare, o per le sue capacità in fuoristrada, è diventato un’icona e oggi l’Hummer EV vuole lasciare nuovamente il segno.

Una sfida non certo semplice, prima di tutto perché cambia il powertrain, che abbandona il motore termico in favore di una propulsione elettrica che mette sul piatto 800 CV, una potenza tale da permettergli di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, ma al contempo dovrebbe garantire le proverbiali doti in fuoristrada (senza dimenticare che l’Hummer EV può muoversi come un granchio). Il processo di sviluppo non è stato una passeggiata, e per questo GMC ha pubblicato un documentario di quasi un’ora, in cui possiamo assistere a tutti i processi che hanno portato alla nascita di questo colosso.

Parliamo di un mezzo con un peso superiore alle quattro tonnellate, ma questo non le impedisce di esibirsi in coreografici salti su una pista sterrata realizzata apposta per la messa a punto del mezzo. All’interno del “film” viene però dedicato ampio spazio al lavoro effettuato a livello di design del veicolo, con un occhio di riguardo anche al sistema di infotainment realizzato ad hoc per l’Hummer elettrico.

“La storia che abbiamo scoperto durante le riprese era molto più affascinante di qualsiasi cosa avessimo sperato", ha detto il regista Sean King O'Grady. “Abbiamo assistito a un team audace e appassionato che ha portato il primo grande ingresso di GM in questa straordinaria trasformazione dell'industria automobilistica. Questa è stata un'incredibile opportunità per andare in profondità dietro le quinte del processo di sviluppo per scoprire cosa serve per dare vita a un veicolo e per catturare come è avvenuto questo momento della storia dell’auto”. Dunque, a seguito di queste parole, non possiamo che augurarvi una buona visione.