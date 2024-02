Colori auto: bianco, nero e grigio vanno per la maggiore, Italia il Paese 'più colorato'

BASF, un'azienda tedesca specializzata in vernici per auto, ha evidenziato significativi cambiamenti nel campo dei colori delle auto. Sebbene il carattere più significativo sia il passaggio dalla preferenza del bianco a quella del nero, ci sono state delle vere e proprie scelte cromatiche diverse dal solito nel 2023.

BASF ha un'ampia conoscenza delle tendenze globali dei colori automobilistici. Questa conoscenza viene utilizzata per redigere, ogni anno, un report sulle tendenze prevalenti, che, sebbene informative, potrebbero non necessariamente portare gioia agli appassionati di colori, dato che i colori acromatici come il bianco e il nero dominano ancora il mercato.

Nel 2023 però, si è verificato un cambiamento significativo rispetto all'anno precedente: la quota di auto bianche è diminuita del 3%, mentre quella delle auto nere è aumentata di conseguenza. Anche l'argento ha guadagnato un po' di terreno a scapito del grigio, particolarmente popolare nei Paesi Bassi. Tuttavia, nonostante questi cambiamenti, il bianco rimane il colore più diffuso, rappresentando il 36% delle auto vendute nel 2023. Il nero rappresenta il 21% del totale, il grigio il 15% e l'argento il 9%, rendendo insieme le tonalità "incolori" (nero, bianco e grigio appunto) l'81% delle auto vendute. Anche i colori reali rappresentano solo il 19% delle vendite, con il blu come colore più popolare.

Esistono tuttavia delle differenze regionali, in Francia sono più popolari le auto verdi, mentre in Germania il colore prevalente è il blu. In Italia, i colori cromatici rappresentano circa il 30% del totale (purtroppo però la benzina continua a salire di prezzo). In Nord America le preferenze sono del tutto diverse, con l'argento che predomina anche sul bianco e sul nero.

Passando dai colori all'alimentazione delle auto, ecco un dato curioso e controintuitivo: a Napoli ci sono più colonnine di ricarica per auto elettriche che a Milano e Roma. Ovviamente il tutto si calco per densità di abitanti.