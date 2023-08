In Colorado una Tesla Model 3 costa 18.000 euro con i bonus: quando in Italia?

Torniamo a parlare degli incentivi statali e precisamente di quelli corposi che da tempo sono stati introdotti negli Stati Uniti per favorire l'acquisto delle auto elettriche. Il focus è a quello che avviene in Colorado, dove gli sconti sono a dir poco interessanti.

In Italia è possibile assicurarsi una Tesla Model 3 a 30mila euro grazie ai doppi incentivi Lombardia + Stato, ma oltre oceano si arriva ad una cifra massima di 18mila euro per assicurarsi la berlina dell'azienda di Elon Musk.

Tutto merito di una serie di bonus che viene elargita sia dal governo centrale quanto da quello federale, a cominciare da 5.000 dollari di credito d'imposta introdotti dal Colorado per l'acquisto di un'auto elettrica, attivi dal primo luglio del 2023.

Da gennaio 2024, invece, si potrà usufruire di altri 2.500 dollari di credito d'imposta per veicoli elettrici a basso costo. Vi sono poi altri 6.000 dollari come programma di rinnovamento del parco circolante, più altri 5.500 dollari forniti direttamente dall'azienda elettrica e di gas naturale Xcel Energy. A tutto ciò vanno aggiunti i classici 7.500 dollari di credito d'imposta, messi a disposizione dall'Inflation Reduction Act in tutti gli Stati Uniti.

Infine ci sono 12.000 dollari, poco meno di undicimila euro, che vengono destinati a quei veicoli commerciali ibridi o elettrici puri, che siano nuovi e immatricolati in Colorado, e che abbiano una batteria di almeno 4 kWh e un peso a pieno carico superiore ai 3.855 chilogrammi, quindi destinati a quei veicoli dalla “massa importante”.

Una Tesla Model 3 non rientra in questa categoria ma può sfruttare quasi tutti gli altri bonus. Tenendo conto che di listino sta oltre oceano a 40.240 dollari, facendo un breve calcolo è possibile portarsi a casa la vettura elettrica spendendo non più di 20mila dollari, quindi circa 18mila euro.

Una cifra pazzesca soprattutto se si tiene conto che in Italia, la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro quini tre mila euro in più rispetto alla Model 3, considerata all'unanimità una delle migliori auto elettriche dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo.