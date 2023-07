Meno colonnine nelle zone più povere: il triste studio rivela un mondo diviso a metà

La scarsa presenza di colonnine per la ricarica dei veicoli è una delle principali ragioni per cui non compriamo auto elettriche. Il sistema di infrastruttura, sembra non essere ancora all'altezza per una diffusione a tutto campo degli EV. Un triste dato però si aggiunge alla compagine di fenomeni sgradevoli attorno al mondo della mobilità elettrica.

Un nuovo studio parla di una generale disparità nella disponibilità di colonnine per veicoli elettrici negli Stati Uniti. Secondo Bumper infatti, che ha analizzato la situazione socio-economica contea per contea, ha scoperto quanto sia grave la situazione.

Le differenze economiche, il livello di povertà, il tasso di disoccupazione e altri parametri influenzano la distribuzione e l'accessibilità delle stazioni di ricarica in diverse aree del Paese. Il report riferisce che 7 colonnine su 10 sono attualmente installate in zone ad alto reddito; questo indica che alcune comunità sono letteralmente escluse e svantaggiate nell'adozione di veicoli elettrici a causa di una mancanza di infrastrutture di ricarica accessibili.

Queste disuguaglianze mettono in luce la necessità di un approccio equo e inclusivo nella promozione della mobilità elettrica. Parte della soluzione può arrivare sicuramente attraverso investimenti pubblici come il maxi progetto che ha coinvolto sette colossi dell'automotive. Una transizione verso veicoli elettrici richiede anche una maggiore attenzione alla creazione di infrastrutture accessibili e affidabili, nonché politiche che tengano conto delle diverse realtà socio-economiche delle varie comunità. Solo in questo modo si potrà garantire una transizione efficace ed equa verso una mobilità completamente elettrica nel futuro.



Anche se lo studio si rifà a dati statunitensi, in Italia otterremo quasi certamente gli stessi risultati, con il centro-sud ancora tagliato fuori dalla corsa elettrica. Non va meglio neppure con l'idrogeno, visto che il MIT ha destinato 79 milioni di euro di investimenti al nord, appena 24 al centro-sud. Quando si dice che tutto il mondo è paese...