Le colonnine della Super Alleanza arriveranno a 400 kW: ricarica nel tempo di un caffè

Negli Stati Uniti la mobilità elettrica sta cambiando volto grazie a una storica Joint Venture. Mentre in Europa stanno arrivando le stazioni Tesla Supercharger V4 da 350 kW, Una Super Alleanza di 7 colossi dell’automotive appena siglata ha intenzione di creare stazioni da 400 kW.

Le stazioni della Super Alleanza saranno “universali”, ovvero offriranno connettori CCS1 e Tesla NACS (ma ricordiamolo: solo in Nord America). Del NACS abbiamo parlato in maniera dettagliata negli ultimi mesi, raccontandovi la scalata “al potere” di Elon Musk, capace di portare il suo connettore di ricarica a bordo di auto elettriche di altri colossi automotive. I vantaggi del NACS sono evidenti, abbiamo ad esempio un connettore di ricarica più piccolo, meno ingombro sulla vettura al posto del CCS1/CCS2, potenze di ricarica che possono arrivare potenzialmente anche a 900-1.000 kW. Certo è ancora presto per parlare di cifre simili, nel frattempo però si pensa di portare le potenze di ricarica pubblica a 400 kW.

BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis hanno dunque stretto un’alleanza per creare, in Nord America, una rete di ricarica “universale”, che possa offrire colonnine con connettori CCS1 e NACS. Ora sappiamo che le stazioni della Super Alleanza avranno una potenza minima di 350 kW, si sta però già lavorando affinché si possa arrivare a 400 kW, sia per il NACS che per il CCS1. Ovviamente questo dato significa poco se Tesla e gli altri automaker non alzano la potenza di ricarica delle loro vetture, con nuovi on-board charger oppure con aggiornamenti software laddove possibile, la tecnologia però si sta mettendo al passo e fra qualche anno sarà lo standard. A oggi Tesla limita la potenza di ricarica massima sulle sue vetture a 250 kW, altri automaker come Hyundai e Porsche permettono di arrivare a 350 kW, possiamo però immaginare come il settore inizi a puntare ai 400 kW nel prossimo futuro, con ricariche ancora più immediate, che durino il tempo di un caffè. Tutte queste novità riguardano USA e Canada, speriamo però che i frutti della Super Alleanza arrivino in qualche modo anche in Europa...