Le colonnine di ricarica sono a rischio hacker? I pericoli per utenti e aziende

Il mondo in cui viviamo è sempre più digitale, tantissime operazioni sono più semplici e immediate, allo stesso tempo però anche le minacce si sono aggiornate - e persino le nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche possono essere una porta d'ingresso per gli attacchi cyber.

Come ormai sappiamo, a partire dal 2035 in Europa si potranno vendere solo nuove auto elettriche (a batteria o a idrogeno) oppure a e-fuel, per questo motivo gli investimenti per la costruzione di nuove colonnine sono in crescita. Secondo gli ultimi dati di Motus-e in Italia a fine marzo 2023 erano 41.173 i punti di ricarica disponibili su 22.107 colonnine e 15.262 location. Numeri confortanti dal punto di vista dell'esperienza, esistono però dei rischi nascosti: un malintenzionato che abbia il controllo della colonnina di ricarica può potenzialmente violare l'account dell'utente legato all'app di ricarica, da qui passare al contenuto del telefono - grazie al quale si potrebbe richiedere un ransomware, ovvero un riscatto per avere indietro i dati e l'utilizzo del dispositivo.

Anche le auto corrono rischi, non solo le persone fisiche: c'è la possibilità che i malintenzionati attacchino un'intera flotta di veicoli, con danni di enorme portata. Altri attacchi potrebbero permettere ai malintenzionati di utilizzare gratuitamente le colonnine, di manipolare i sistemi di pagamento, di interrompere il funzionamento della stazione di ricarica e infine di violare il sistema digitale dei veicoli, con possibilità di danneggiamento di alcune componenti cruciali come la batteria.

Esistono tuttavia dei consigli pratici per proteggere le auto elettriche da attacchi cyber, che arrivano da Stefano Brusaferro, Sales & Marketing Director di HWG. Innanzitutto è meglio caricare da fonti sicure: punti di ricarica domestici o sul luogo di lavoro sono sicuramente meno esposti agli attacchi rispetto a colonnine di grandi player. La nostra sicurezza dipende anche dal dialogo tra fornitori e distributori, che dovrebbero rimanere informati in merito ai rischi informatici e alle soluzioni per proteggersi. Da utenti possiamo informarci sui distributori che offrono i migliori standard di protezione, così da correre meno rischi. Da utenti possiamo anche fare attenzione a tenere le app di ricarica aggiornate, a proteggersi però devono essere principalmente i distributori di energia.