Le colonnine Lotus caricano a 450 kW: 140 km in 5 minuti

Non solo un costruttore di auto Full Electric ma un vero protagonista nell'intera transizione dell'automotive verso la mobilità a zero emissioni. Lotus consolida la propria presenza nel settore e presenta le sue nuove colonnine che promettono miracoli, o quasi...

Il brand anglo-cinese, ora parte del grande gruppo Geely, ha da poco svelato le sue novità esclusive; e no, questa volta non si parla di quattro ruote. Si tratta invece di un intero sistema di ricarica veloce che sembrerebbe essere in grado di velocizzare la transizione, e soprattutto di offrire più sicurezze agli automobilisti di auto a batteria.

Dopo la presentazione del SUV elettrico Eletre visto a Milano e della nuova berlina Emeya (la nuova Lotus Emeya può essere una vera anti Tesla?), il marchio che una volta era conosciuto per le sue sportive super leggere ha deciso di muovere un ulteriore passo verso la propria elettrificazione. Il grande obiettivo di Lotus, infatti, è quello di trasformarsi in un produttore 100% green entro il 2028; ma a quanto pare realizzare solo auto elettriche non è la soluzione.

Ecco allora la soluzione, anzi le soluzioni. Tre nuove proposte di ricarica veloce firmate Lotus. Tra queste, a rubare la scena è una colonnina che lascia senza fiato. Stando a quanto rivelato dalla stessa azienda, questa colonnina "ultra-fast" a 450 kW è in grado di ricaricare il veicolo aumentando l'autonomia di 142 km in soli cinque minuti, e di passare dal 10% all'80% in appena una ventina di minuti, questo però dipende dall'auto.

Inoltre, è presente anche un'unità di ricarica che permette di essere utilizzata da quattro veicoli alla volta. Queste novità Lotus sono già operative in Cina, mentre in Europa e nei Paesi mediorientali lo diventeranno solamente nel secondo trimestre del 2024.