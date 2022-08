Le colonnine Leasys Rent di Torino diventano aperte a tutti: 480 nuovi stalli

I famosi Tesla Supercharger di Elon Musk, le stazioni di ricarica riservate ai clienti del marchio californiano, saranno presto aperti al pubblico (Elon Musk apre i Tesla Supercharger a tutti), lo stesso succederà alle colonnine Leasys e Leasys Rent a Torino.

Se fino a oggi son state appannaggio delle vetture della società del Gruppo FCA Bank, da settembre - grazie all'aiuto di Bosch - le colonnine Leasys e Leasys Rent a Torino saranno accessibili a tutti gli utenti elettrici che ne avranno bisogno. Per sfruttare il servizio sarà necessario scaricare l'app chiamata Drivalia Recharge, che sarà disponibile dal prossimo 19 settembre sugli store digitali di Apple e Google.

L'app darà la possibilità di accedere pubblicamente ai punti di ricarica Leasys Rent di Torino e non solo. La rete attuale di Leasys Rent e Leasys vanta nella città torinese e nelle zone limitrofe ben 480 Charging Point, l'apertura al pubblico darà dunque più possibilità di ricarica ai cittadini di Torino e ai turisti di passaggio.

La nuova applicazione permetterà di localizzare le varie colonnine del servizio, di iniziare o terminare una sessione di ricarica. Si potrà anche avviare la navigazione verso uno dei punti di ricarica, bisogna in ogni caso calcolare che si tratta di colonnine AC, dunque dimenticatevi la ricarica rapida in DC. Nel dicembre 2021 sono state installate 200 nuove colonnine fino a 22 kW AC (per saperne di più: in quanto tempo carica un'auto elettrica?), la rete in ogni caso è in continua espansione e FCA Bank vuole raggiungere i 560 stalli di ricarica nei prossimi mesi.