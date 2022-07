Via le colonnine gratis se non si regala anche benzina e diesel: la folle idea Made in USA

Mentre in Europa si lavora per vendere solo nuove auto elettriche a partire dal 2035, negli USA c'è chi tenta di mettere continui bastoni fra le ruote alla mobilità elettrica. Una nuova proposta repubblicana in North Carolina ha obiettivamente dell'assurdo.

L'idea è partita dal rappresentante repubblicano Ben Moss, il cui nuovo disegno di legge prevede che non possa esserci alcuna colonnina pubblica per la ricarica gratuita a meno che nello stesso spazio non ci sia un distributore gratis di benzina o gasolio. Avete letto bene, le colonnine gratuite che spesso si trovano presso i supermercati, i centri commerciali o le grandi catene di fast-food potrebbero presto diventare "fuori legge", a meno che non vengano offerti gratuitamente anche benzina e gasolio.

L'idea non si ferma qui: è stato disposto un credito di 50.000 dollari per l'anno fiscale 2022-2023 per rimuovere le colonnine non a norma, denaro con cui paradossalmente si potrebbero costruire nuove colonnine, non distruggerne di esistenti. Secondo Moss, ci sarebbe un'insostenibile disparità fra utenti elettrici e automobilisti tradizionali, che non possono avere gratuitamente benzina e gasolio - i cui prezzi ora sono schizzati alle stelle anche negli USA. Peccato che i costi dei diversi "carburanti" non siano minimamente comparabili, per fare il pieno alla stragrande maggioranza delle elettriche in circolazione basta una manciata di dollari, mentre per riempire di gasolio gli enormi SUV americani possono servire anche centinaia di dollari; inoltre ci si dimentica che le colonnine gratuite sono un modo per spingere le vendite delle auto elettriche, oltre che una mossa di marketing per portare più utenti possibili presso supermercati, grandi catene di fast-food ecc.

Nessuna grande azienda attiverà un servizio per distribuire gratuitamente benzina e gasolio, dunque si tratta di un disegno di legge atto a distruggere le comode colonnine gratuite, che sono ormai diffuse anche in Italia. Probabilmente gli esercenti, che comunque investono per offrire servizi gratuiti di questo tipo, introdurranno delle quote di ricarica (magari simboliche) per impedire la rimozione delle stazioni, in ogni caso ci sembra un'idea assolutamente priva di senso. Stravaganze Made in USA...