Le colonnine Freewire arriveranno in Italia: ecco perché sono diverse da tutte le altre

Negli Stati Uniti una nuova start-up sta facendo parlare di sé, attirando prima la curiosità di Volvo Cars e poi i favori del Presidente Joe Biden, che ha inserito l'azienda nel programma National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). Stiamo parlando di Freewire che si appresta a lanciare i propri servizi anche in Europa.

Apprendiamo infatti che dopo l'exploit vissuto negli US Freewire sta per aprire un nuovo quartier generale nel vecchio continente, dove le prospettive di crescita sono enormi. La società avrebbe scelto la città di Banbury, in Oxfordshire, Regno Unito, per creare il suo nuovo polo operativo al fine di gestire tutte le attività europee. Ma perché le colonnine Freewire sono diverse da tutte le altre?

L'idea geniale della compagnia risiede nella totale assenza (o quasi) di cavi, da cui deriva anche il nome Freewire. Le colonnine della start-up sono dotate di batteria agli ioni di litio, dettaglio che semplifica di parecchio la loro costruzione. A oggi installare colonnine ad alta potenza richiede diversi investimenti, bisogna fare dei lavori a livello di suolo, portare cavi capaci di erogare tantissima potenza, ottenere permessi burocratici e quant'altro; le colonnine Freewire possono teoricamente essere installate ovunque, anche in zone dove non c'è una rete ad alta potenza. Essendo prodotti "plug & play", appena posate a terra sono in qualche modo pronte a operare, non bisogna fare grandi scavi, non bisogna ottenere permessi particolari e quant'altro, sembrano insomma le colonnine perfette per l'espansione rapida e tecnologica di cui il vecchio continente ha bisogno.

Tecnicamente, ogni colonnina Freewire è dotata di una batteria da 160 kWh e può erogare fino a 200 kW di potenza. Ovviamente una connessione alla rete c'è comunque, bisogna in ogni caso mantenere la batteria carica, il segreto però è che per ricaricare una colonnina Freewire non serve tantissima potenza, basta 1/8 dell'energia solitamente utilizzata da una normale stazione HPC. Inoltre con qualche pannello solare si potrebbe tenere la batteria costantemente in ricarica, almeno durante le ore diurne, senza attingere alla rete. Si tratta dunque di colonnine che possono essere installate ovunque senza grandi lavori, pensiamo ai centri città più difficoltosi da gestire come a zone montuose o isolate dove portare cavi da 2-300 kW è una vera impresa.

Nel corso dell'ultimo anno Freewire ha aumentato il proprio organico del 70% e installato Boost Charger in 4 nuovi Paesi, dunque sembra tutto pronto per l'espansione in Europa, considerato dalla società un mercato in crescita. In particolare Freewire ha già annunciato di voler portare le sue colonnine nel Regno Unito, in Irlanda e in Benelux, oltre a Spagna e Italia, prima di guardare ad altri mercati. Per noi è davvero un'ottima notizia, vedremo quante stazioni/colonnine riuscirà ad attivare nel nostro Paese la società...

Nel frattempo le colonnine di ricarica in Italia hanno raggiunto un nuovo record: oggi sono oltre 41.000.