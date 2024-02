Colonnine auto elettriche, Napoli meglio di Milano e Roma: un punto ricarica ogni 100 km

In Italia continua la crescita delle colonnine per ricaricare le auto elettriche, e a differenza di quanto si possa pensare è una città del sud quella dove c'è la più alta densità di stazioni. Il riferimento è a Napoli, meglio di Roma e Milano secondo i dati di Motus-E.

«Continua il recupero delle installazioni nel Sud e nelle Isole – specifica l'associazione italiana che punta a favorire l'adozione di mezzi sostenibili - dove si concentra ora il 23% del totale dei punti di ricarica presenti della Penisola, a fronte del 19% del Centro e del 58% del Nord Italia. La Lombardia si conferma la prima regione per punti di ricarica (9.395), davanti a Piemonte (5.169), Veneto (4.914), Lazio (4.659) ed Emilia-Romagna (4.253). In evidenza la Campania, seconda regione assoluta per crescita dell’infrastruttura nel 2023, con 2.691 nuovi punti di ricarica installati. Nell’anno ha fatto meglio solo la Lombardia (+4.853), mentre a poca distanza seguono i progressi di Piemonte (+2.519), Veneto (+2.492) e Lazio (+1.991)».

Nel 2023 sono stati attivati 13.906 nuovi punti di ricarica, di cui 3.450 nei soli ultimi tre mesi, quindi da ottobre a dicembre dell'anno scorso. Roma, di recente rifornita con 300 nuovi bus elettrici, è la città che conta più punti di ricarica in assoluto ben 3.588, davanti a Milano, 2.883 e Napoli, 2.652.

«La classifica cambia però se consideriamo il numero di punti di ricarica per km² di superficie, con Napoli sul gradino più alto del podio (225 punti ogni 100 km²), davanti a Milano (183 punti ogni 100 km²) e Roma (67 punti ogni 100 km²)», precisa Motus-E.

In totale in Italia sono 50.678 i punti di ricarica, e ciò pone l'Italia fra i Paesi più virtuosi di tutta l'Europa. Nel 2023 la crescita è stata del 38 per cento su base annua, con un raddoppio rispetto al 2021.

Inoltre, il 22 per cento dei punti di ricarica installati nel 2023 è risultato essere di tipo veloce e ultraveloce. Notizie positive quindi, in attesa che diventi più economica la stazione di ricarica con pannelli solari scollegata alla rete elettrica realizzata da un'azienda californiana.