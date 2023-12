Le colonnine A2A arrivano nell'app Telepass: oltre 2.000 punti di ricarica in più

A metà 2022 abbiamo provato i servizi di Telepass Plus, inclusa la ricarica elettrica presso le colonnine convenzionate - che oggi guadagnano un importante player. La rete di ricarica A2A è ora disponibile all'interno dell'app Telepass.

Per chi possiede un'auto elettrica e un contratto Telepass con servizi aggiuntivi è un'ottima notizia, la rete infatti guadagna oltre 2.000 punti di ricarica dell'infrastruttura A2A E-Mobility situati su tutto il territorio nazionale. Con questa aggiunta, Telepass rafforza la sua posizione nel settore delle reti di ricarica elettrica interoperabile, con oltre 33.200 punti di ricarica disponibili all'interno della sua app.

Per Telepass e A2A si tratta di una partnership che guarda al futuro, l'azienda energetica infatti ha previsto investimenti al 2030 pari a circa 300 milioni di euro e la realizzazione di 22.000 punti di ricarica su scala nazionale, tutti alimentati con energia green certificata.

Ricordiamo che al pari di altri aggregatori come la nuova app Electroverse di Octopus Energy, anche Telepass non offre abbonamenti e quote mensili in grado di abbassare le tariffe: le ricariche si pagano a consumo, con tariffe che variano da colonnina a colonnina, anche in base alla potenza scelta.

Per saperne di più sui costi relativi alla ricarica elettrica pubblica, ecco quanto costa ricaricare un EV a fine 2023 presso le colonnine italiane.