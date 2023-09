La colonnina Tesla Supercharger numero 50.000 è speciale: ecco dove si trova

La rete Tesla Supercharger è senza alcun dubbio una delle più estese e affidabili del mondo: da poco la società di Elon Musk ha installato la colonnina numero 50.000 e ha voluto che fosse speciale, diversa dalle altre.

Se le tradizionali colonnine Supercharger sono di colore bianco con le scritte rosse, lo stallo numero 50.000 è completamente rosso. La colorazione sembrerebbe essere proprio l’Ultra Rosso che la compagnia ormai offre a listino per le sue Model S/X e Model 3/Y. Anche la scritta Tesla è in rosso, anche se in una sfumatura leggermente più chiara per permetterne la lettura, in basso poi figura anche una targa che recita: “No 50.000”.

Dove si trova la speciale colonnina? Tesla non lo ha rivelato, ha pubblicato delle foto su X scrivendo nella didascalia “Da qualche parte nel mondo”. Gli utenti della grande T però ci hanno messo poco a trovarlo: lo stallo rosso sembrerebbe essere in California, più precisamente al 1851 della Freedom Way di Roseville.

Siamo pronti a scommettere che lo stallo sarà parecchio occupato nelle settimane a venire, con gli utenti più curiosi che faranno a gara per caricare il proprio veicolo alla colonnina celebrativa. Al di là dell’aspetto, sembra trattarsi di un Supercharger standard da 250 kW di potenza.

Se gli stalli installati in tutto il mondo sono 50.000, le stazioni sono più di 5.000, numeri che rendono la rete Supercharger la più grande del pianeta fra quelle ad alta velocità. Un vantaggio per tutti gli utenti elettrici, visto che Tesla sta gradualmente aprendo la ricarica anche ai veicoli non-Tesla (quanto costa ricaricare un’auto elettrica ai Tesla Supercharger?)