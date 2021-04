Colonnina per EV distrutta con la carne macinata, accade in Germania

Nel caso in cui seguiste assiduamente le nostre pagine sareste già a conoscenza dei numerosi atti di vandalismo che, gli automobilisti più estremamente tradizionalisti, attuano nei confronti di auto elettriche, stazioni di ricarica e qualunque altro elemento non legato al loro modo di concepire lo spostamento su gomma.

Stavolta però vogliamo porvi davanti ad un episodio assolutamente fuori dal comune, poiché pare che in Germania un individuo abbia vandalizzato una stazione di ricarica con della carne macinata. E' il quotidiano AZ di Monaco di Baviera a farcelo sapere.

In base al recentissimo report, persone non ancora hanno irrimediabilmente danneggiato una colonnina di ricarica situata sulla Marklandstrasse di Fasangarten, un quartiere a sud di Monaco, facendo penetrare della carne macinata umida all'interno dei contatti. E' molto probabile che il materiale abbia portato ad un cortocircuito, e sembra che una riparazione rapida non sia possibile affatto.

Il vandalismo ai danni dell'infrastruttura di ricarica non è raro a Monaco di Baviera, ma in genere i danni risultano essere superficiali poiché contraddistinte principalmente da graffiti e scalfitture superficiali. A ogni modo la quantità di colonnine non più utilizzabili a causa di interventi esterni ammonta al 3 percento nella città di Monaco, che si posiziona molto al di sotto della media nazionale, dove circa una colonnina su sei non è più utilizzabile.

Molti proprietari di vetture alimentate con diesel o benzina ritengono assurda la direzione intrapresa dal mercato e dalla politica, e guardano malvolentieri agli incentivi sulle auto elettriche e alla costruzione di nuove stazioni di ricarica per queste ultime. Questo sentimento però non rappresenterebbe un grande problema se non si traducesse in opere di vandalismo e distruzione estensiva.



Per chiudere rimandandovi ad esempi simili, vogliamo mostrarvi prima l'azione di un cittadino canadese, che ha fatto di tutto per staccare il cavo di ricarica da una Tesla violando la proprietà privata, e poi soffermarci su un fatto ancora più grave: il fenomeno del coal rolling attraverso il quale i proprietari di pickup diesel stanno producendo livelli di inquinamento allarmanti.