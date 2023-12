Il colmo per il Tesla Cybertruck? Rimanere bloccato ed essere salvato da un Ford F-250

Dallo scorso 30 novembre il Tesla Cybertruck è ufficialmente in vendita negli Stati Uniti. Il colossale veicolo di Elon Musk è arrivato nelle mani dei primi fortunati clienti, qualcosa però è già andato storto: un Cybertruck è rimasto bloccato ed è stato salvato da un Ford F-250.

Per Tesla potrebbe essere lo smacco peggiore in assoluto. Il Cybertruck vorrebbe essere nelle intenzioni un veicolo pressoché inarrestabile grazie ai suoi potenti motori elettrici, chi lo guida però dovrebbe tenere bene a mente i limiti oggettivi del veicolo - che per alcuni fondi stradali dovrebbe anche dotarsi di gomme specifiche. Ecco invece un Cybertruck bloccato nella neve su un fondo irregolare, con un Ford F-250 arrivato in soccorso per cavarlo d’impaccio. Tuttavia il filmato pubblicato su X ha dato il via a un’interessante discussione.

Come accennato anche da noi, le gomme utilizzate dal Cybertruck non sembrano affatto adatte a lavorare in quelle condizioni, su neve ghiacciata. Inoltre altri utenti di X hanno sottolineato come si trattasse di un Cybertruck RC, dunque ancora un prototipo, con vari bug nel sistema operativo e privo di punti di aggancio, motivo per cui il Ford F-250 ha dovuto legare i suoi cavi alle sospensioni - non proprio la scelta migliore. Semplicemente quel Cybertruck non doveva trovarsi lì in quel momento, la valanga social per il filmato è in ogni caso iniziata e sarà impossibile fermarla - anche solo come materiale di puro intrattenimento.

Non sappiamo se il Tesla Cybertruck si dimostrerà un passo falso di Elon Musk, di sicuro questo modello RC qualche passo falso lo ha fatto davvero...