Collezionista di Ferrari spiega come ha fatto a farsi vendere una GT da Ford

Appassionati di automobili o meno, oramai quasi tutti sanno del ritorno della Ford GT, ma il problema è che per il brand americano non basta sborsare i soldi per portarsene a casa un esemplare, tra i vari limiti imposti da clausole e altro.

Il collezionista di auto e YouTuber David Lee però ci spiega come ha fatto a convincere il produttore a cedergli una Ford GT. Chi conosce Lee sa benissimo che in genere nel suo garage lascia entrare quasi esclusivamente prodotti Ferrari, ma questa volta ha voluto placare la sua sete acquistando la GT in omaggio alla recente pellicola cinematografica Ford vs Ferrari.

Bene, ma adesso veniamo al punto: come ha fatto a comprare una GT? Lee ci è riuscito proprio tirando in ballo la competizione con la casa automobilistica italiana. Avendo davanti un collezionista di Ferrari, Ford avrà pensato di intrufolare una propria supercar nel garage di Lee a scopo pubblicitario.

Pertanto non solo Ford ha venduto una GT a Lee, ma ha rincarato la dose decidendo di consegnargli una GT Carbon Series, che è ancora più rara ed esclusiva. Rispetto al modello standard ha una massa di oltre 17 chilogrammi inferiore grazie ai cerchi in fibra di carbonio, a parte degli scarichi in titanio e ad una copertura del motore molto più sottile.

