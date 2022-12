Una collezione di quattro RUF andrà all'asta a marzo: sono modelli rarissimi

RUF si è specializzata nell’elaborazione e nello sviluppo di diversi modelli Porsche, dai più datati ai più recenti, ma deve tanto del suo successo alla sua presenza in diversi videogiochi di corse, nel periodo in cui Porsche non concedeva la sua licenza. Negli anni RUF ha creato modelli molto rari, alcuni dei quali andranno all’asta.

In particolare parliamo di quattro modelli che finiranno all’asta a marzo 2023 durante l’Amelia Island Auction Event organizzato dalla casa d’aste Gooding & Company: vedremo dunque una BTR2, due Turbo R, una normale e una Cabriolet, e infine una RK Coupe.

La RUF BTR2 è la più “anziana” del lotto, ed è l’evoluzione dell’iconica BTR del 1983, che rispetto ad una 911 originale Porsche sfoggia un diverso paraurti anteriore dotato di splitter, un’imponente spoiler a coda di balena al posteriore e cerchi a cinque razze in tinta nera lucida. Il flat-six di questa versione erogava 420 CV e venne prodotta in soli 10 esemplari.

Le due RUF Turbo R sono del 1998 e altrettanto rare, in particolare parliamo di 15 esemplari coupé e soltanto un esemplare cabrio, ovvero quello che finirà all’asta tra pochi mesi. Entrambi i modelli presenti all’evento vestono una tinta arancione denominata Blutorange, e sotto al cofano montano un flat-six turbo da 490 CV.

Infine ci sarà la RUF RK Coupe del 2007, una special nata sulla base della Porsche Cayman, originariamente pensata per essere prodotta in 49 esemplari, ma alla fine soltanto due esemplari hanno visto la luce: uno è un prototipo esposto in un museo italiano, mentre l’unico esemplare prodotto è quello che verrà messo in vendita. Sotto al cofano c’è lo stesso cuore della Cayman originale, ma la potenza è stata portata a 440 CV.

E prima di lasciarvi, godetevi un giro a bordo della RUF SCR 4.0, una Porsche dal look senza tempo e con un sound pauroso.