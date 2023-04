La collezione privata di auto di Michael Schumacher: le conoscete tutte?

Michael Schumacher, oltre ad aver vinto 7 campionati del mondo, raccolto innumerevoli titoli e segnato record incredibili, vanta anche una collezione d'auto a dir poco incredibile, una delle più costose e di maggior pregio al mondo.

La si può ammirare presso il Motorworld di Colonia, in Germania, un'area dove ogni fan del Kaiser dovrebbe recarsi in pellegrinaggio almeno una volta nella vita, tra l'altro è anche gratuito.



Le prime vetture di Michael Schumacher che possiamo apprezzare sono quelle risalenti al periodo in cui il tedesco non correva ancora in Formula 1, e precisamente la Formula Ford del 1988, e la Reynard 893 di Formula 3 del 1989, vettura con cui Schumi giunse secondo per un punto nel campionato di quell'anno.



Nel 1991, invece, Schumacher ebbe il privilegio di guidare una delle auto da corsa più incredibili di tutti i tempi, leggasi la Sauber Mercedes-Benz C291, auto Gruppo C con un motore V12 da 600 cavalli. Fu una vettura che di fatto preparò il pilota di Hurth al grande salto in Formula 1 che arrivò infatti proprio nello stesso anno, con la Jordan, esordio che racchiude un incredibile retroscena.



Mitica a riguardo la splendida Jordan 191 con livrea 7UP verde e blu che tenne appunto a battesimo il pilota. “I primi test sono stati spaventosi nei primi giri – ricordava Schumacher durante un'intervista - ma poi a Spa era come se non avessi mai fatto altro. Guidare all'Eau Rouge quella macchina, quel carico aerodinamico, era una sensazione pazzesca. Guidare a tutto gas è stata la più alta in assoluto delle sensazioni che avevo provato fino a quel momento”.



Dopo la Jordan vi fu il grande salto in Benetton, e al Motorworld troviamo la B191B con la storica livrea Camel 1992, e la Mild Seven B195 con cui Schumacher vinse il mondiale del 1995, il secondo della sua carriera. Non poteva ovviamente mancare la vettura dell'anno precedente, la B194 che regalò a Schumi il primo titolo mondiale vincendo otto gare fra cui il tragico Gp di San Marino di quell'anno quando morì Ayrton Senna.



C'è poi spazio all'onda rossa Ferrari, a cominciare dalla primissima vettura di Maranello guidata, la F310 del 1996. Schumacher, come svelato da Rob Smedley, non si lamentò mai, e dovette aspettare fino al 2000 per poter alzare finalmente le braccia al cielo: tutte le sue monoposto portate al mondiale, fino al 2004, le troviamo esposte con la mitica livrea Marlboro Red.



A Colonia troviamo anche l'ultima monoposto guidata da Schumacher in Formula 1, la Mercedes GP Petronas F1 Team, e non può mancare, appeso ad una parete, il mitico Tony Kart 100cc, il go-kart su cui Schumacher ha macinato migliaia di chilometri: “E' la scuola elementare degli sport motoristici – ha detto una volta il 7 volte campione del mondo - in particolare per il feeling di guida, i duelli e la comprensione dei sorpassi. Non c'è scuola migliore".