Una collezione di Nissan Skyline è in vendita: modelli Turbo a meno di 9.000 €

Se siete grandi appassionati della Nissan Skyline, questa collezione nascosta potrebbe quasi farvi venire le lacrime agli occhi. Lo youtuber SAMMIT ha infatti scoperto un deposito pieno di Skyline, quasi tutte conservate nel cellophane e in vendita.

Si tratta infatti di una vecchia collezione appartenente alla società giapponese Trust Kikaku, specializzata in pezzi di ricambio e macchine usate. Le vetture, tutte in vendita a un prezzo di poco inferiore ai 10.000 dollari (circa 9.000 euro), sono ben conservate e protette da teloni di plastica - come si può vedere dalle immagini.

Nell'inventario si possono trovare modelli di tutti i tipi, dalla R32 quattro porte standard alla GTT Turbo coupé, in diversi colori. Tornando ai prezzi, una Skyline R34 con motore aspirato costa circa 7.000 dollari, un'altra R34 si trova invece a 2.000 dollari. Per una Turbo invece si arriva a 9.000 dollari, non di più, e secondo Trust Kikaku si tratterebbe di cifre anche al di sotto di quelle ottenibili tramite una normale asta.

La società possiede anche una quantità invidiabile di pezzi di ricambio per chiunque possieda già una R32, una R33 o una R34, anche se per noi europei potrebbe essere difficile raggiungere la Kikaku in Giappone... Se volete curiosare nel sito della compagnia, esiste comunque una versione in inglese.