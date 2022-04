Questa collezione di McLaren F1 vale 150 milioni di dollari: non crederete ai vostri occhi

La McLaren F1 è considerata come la prima vera hypercar, oltre ad esser diventata una vera e propria icona dell’automobilismo, nonché l’auto con motore aspirato più veloce mai costruita, nonostante la data del suo debutto risalga al 1993. Ebbene, molte McLaren F1 saranno al Salon Retromobile di Parigi, e il loro valore è inestimabile.

La McLaren F1 venne costruita fino al 1998, in un totale di 106 esemplari, quanto basta per renderla un’auto estremamente rara, ma in quegli anni McLaren costruì delle versioni ancor più esclusive, che oggi raggiungono delle cifre da capogiro quando finiscono in vendita. Lo youtuber The TFJJ è andato quindi in territorio francese per scovarle tutte così da mostrarcele in video (a proposito, date un’occhiata al video della prima Ferrari 812 Competizione approdata in Regno Unito), in quella che di fatto è la più costosa collezione di McLaren che si sia mai vista.

Tra le tante spicca in particolare una McLaren F1 GT, costruita in soli tre esemplari e caratterizzata da un corpo vettura allungato e migliorato a livello aerodinamico. Questo esemplare poi è ancor più speciale: si tratta del telaio numero 56XPGT, un modello ancora di proprietà di McLaren che raramente viene esposto in giro per il mondo, e l’ultima volta è successo in occasione del Salone di Ginevra del 2015 (intanto gli organizzatori del motor show svizzero hanno confermato il ritorno del Salone di Ginevra per il 2023). Se vi state chiedendo quale sia il valore di questo esemplare, sappiate che i modelli standard solitamente si attestano attorno ai 20 milioni di dollari, quindi questa particolare F1 GT va decisamente oltre.

Le F1 presenti al Salon Retromobile sono però tantissime e potete godervele in ogni particolare gustandovi questi otto minuti di paradiso automobilistico, nei quali troverete anche la McLaren F1 appartenuta a George Harrison dei Beatles, colorata in tinta viola scuro, senza dimenticare le F1 GTR Long Tail da corsa, utilizzate alla 24 ore di Le Mans.