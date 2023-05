Una collezione incredibile di Lamborghini abbandonate, ma non è come sembra...

Una collezione di Lamborghini ultra rare è apparsa improvvisamente online, sul social Instagram. Come è possibile vedere cotanta bellezza lasciare marcire fra polvere, ruggine e ragnatele, senza che nessuno se ne interessi?

Non si tratta di certo di una novità visto che negli ultimi tempi abbiamo spesso e volentieri assistito a ritrovamenti incredibili, come ad esempio quello di una splendida Mazda RX-7 abbandonata in un garage per 23 anni, ma anche quello curioso della Ferrari di Schumacher lasciata fra la spazzatura a Sofia.

Purtroppo molte auto, anche supercar, vengono dimenticate per diverse ragioni: la morte del proprietario, l'impossibilità di mantenere la stessa, o magari l'arresto del suo guidatore. L'ultima collezione apparsa in rete, come detto sopra, ha come protagonista la Lamborghini, mitica supercar di Sant'Agata Bolognese.

L'utente Instagram Dizzy Viper ha pubblicato una serie di scatti di vari modelli della fuoriserie emiliana, fra Aventador SVJ da 759 cavalli, la Centenario, ma anche la Sian, addirittura la Veneno, tutte hypercar super esclusive uscite dalla gloriosa fabbrica Lamborghini.

Guardando attentamente però, si scopre che non è come sembra. Dizzy Viper, se qualcuno bazzica un po' nel mondo della grafica 3D, è uno straordinario designer del web, e la sua pagina Instagram è piena di ipotetici “fienili abbandonati” contenenti supercar di ogni marchio e tipo.

Anche noi siamo rimasti ingannati per qualche minuto dalle foto pubblicate, visto che la realizzazione delle stesse è davvero sublime, ma è logico che sarebbe impensabile abbandonare una Veneno: nessuno sarebbe così folle da farlo.

Ma se alla fine il render di Dizzy fosse uno scenario reale, alla luce del ban delle auto a combustione termica? Magari nel 2050 non si troverà più la benzina per alimentare tutte queste supercar e l'unico modo sarà modificarle con un motore elettrico oppure, abbandonarle. La speranza, ovviamente, è che tutto ciò non succeda mai, neanche nei nostri incubi peggiori. Qui sotto potete godervi l'opera di Dizzy Viper.