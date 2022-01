Ecco la collezione di Ford e Shelby più bella al mondo: quanti modelli storici!

Di collezioni di auto da invidiare ne abbiamo viste diverse nel corso degli scorsi mesi. Una in particolare è la collezione delle storiche Lancia e Audi da Rally del gruppo B. Oggi, invece, vedremo una delle raccolte più belle di Ford e Shelby, definita da alcuni “la migliore collezione di auto Shelby al mondo”.

A mostrarla in una serie di video su YouTube è stato il canale ufficiale del Petersen Automotive Museum, il quale si è recato con il proprietario Gary Thomas presso il suo magazzino per immortalare i pezzi più importanti della collezione. In tutto vi sono tre parti per un totale di 40 minuti di riprese, nei quali non vengono mostrati tutti i modelli – anche perché si tratta di una selezione di circa 200 auto, realizzata in 40 anni! Il collezionista texano possiede anche una vasta serie di ricambi, giusto per non farsi mancare nulla.

Tra i modelli più impressionanti troviamo la Shelby GT500KR nera del 1968 con i tre autografi di Carroll Shelby, Lee Iacocca e Chuck Cantwell, icone che hanno reso Shelby e la Mustang delle vere e proprie leggende. Ci sono anche piccole gemme apparentemente distaccate dal resto della collezione, come la Sunbeam Tiger dal design contrastante ma progettata parzialmente con Shelby.

Non mancano poi modelli Ford che vanno dagli anni ’30 agli anni ’50, sia modelli per uso su strada, sia trattori; il focus è tuttavia la serie di auto ad alte prestazioni che hanno segnato la storia della casa di Detroit. E quante ce ne sono! L’unico modo per scoprirle è dedicare un po’ di tempo alla visione dei video.

