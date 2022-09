Questa collezione composta da 13 McLaren F1 vale una fortuna: quasi 300 milioni di euro

Una delle auto più rare e amate nella storia è senza dubbio la McLaren F1, la prima vera hypercar che al debutto, nel 1992, lasciò tutti a bocca aperta per le sue prestazioni che ancora oggi sono di prim’ordine, e per celebrare il 30° anniversario, nel Regno Unito hanno organizzato un evento con una collezione preziosissima di McLaren F1.

L’evento è stato organizzato da Classic Driver e Kiklo Spaces, che hanno radunato un totale di 13 esemplari di McLaren F1, che possiamo ammirare grazie al filmato dello youtuber Seen Through Glass. Dal 1992 al 1998 sono state prodotte soltanto 106 unità della F1, ma tra questi ci sono diversi prototipo, mezzi destinati alle competizioni e via dicendo, quindi capite bene che avere 13 vetture del genere nello stesso spazio è qualcosa di davvero esclusivo e fuori dal comune.

Di tutti i modelli presenti, soltanto cinque erano F1 stradali, altre cinque erano in versione GTR destinata alle corse, e le restanti tre erano delle rarissime Longtail, una delle quali prototipo. Non pensiate però che i modelli standard fossero meno speciali, perché ognuno di essi, a suo modo, aveva una storia unica da raccontare.

La versione caratterizzata dalle due tinte di grigio ad esempio è un esemplare unico costruito appositamente per il fondatore della Uneo Clinic in Giappone, che nel 1995 era sponsor ufficiale della McLaren F1 GTR che vinse a Le Mans. Un’altra delle F1 stradali venne consegnata al pilota Michael Andretti, che aveva corso con McLaren in Formula 1, prima di essere sostituito da Mika Häkkinen.

Il modello con la scritta Tag Heuer invece venne acquistata come oggetto di marketing: il proprietario non aveva nemmeno la patente, ma acquistò l’auto e la fece spedire in Giappone, dove poi è stata utilizzata per promuovere i propri prodotti dotandola di volta in volta di una livrea dedicata.

Come detto, ognuna di queste McLaren F1 ha una storia da raccontare, e proprio per questo il loro valore è smisurato: il valore di questa collezione è stimato attorno ai 280 milioni di dollari (287 milioni di euro circa). Prima di lasciarvi però, date un’occhiata a questa McLaren F1 laboratorio, considerata una delle più speciali di sempre.