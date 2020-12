Ecco la più grande collezione di auto replica ispirata a Fast & Furious

Per molti la saga cinematografica di Fast & Furious non è altro che una raccolta di film action ad alto tasso di adrenalina, per alcuni però è un vero e proprio culto. In Canada esiste ad esempio la più grande collezione di auto replica dedicata ai lungometraggi di F&F.

Siamo a Edmonton, Alberta, dove il titolare della collezione - Jorge - detiene un garage in aperta campagna pieno zeppo di auto replica. A oggi le unità presenti sono 24, tutte finite e funzionanti, in grado di replicare alla perfezione alcune delle più iconiche auto apparse negli 8 film (finora, visto che c’è un Fast & Furious 9 in lavorazione), fra cui anche l’immancabile Dodge Charger di Dominic Toretto.

L’obiettivo è raggiungere prossimamente le 35 unità, e ulteriori 9 vetture sono attualmente in lavorazione. A guardare più in dettaglio la collezione scoviamo una splendida Nissan Skyline GT-R, una Mazda RX-7 Veilside Fortune, una Nissan Skyline R34 GT-R Bayside Blue, una Porsche 911, una Supra di colore arancione che anticipa il capitolo di prossima uscita e una Volkswagen Jetta di colore bianco, replicata fedelmente dal primo film della serie. A proposito del nono capitolo della saga, ecco le auto che vorremmo vedere nel lungometraggio.