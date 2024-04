Quella volta che Colin McRae 'asfaltò' numerose WRC con la sua Metro Gruppo B

Colin McRae è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, ed oltre al mondiale WRC vinto e alle 25 vittorie nel campionato, c'è un video che lo dimostra chiaramente, ed è quello del Donegal International Rally del 2006.

18 anni fa si corse la 34esima edizione del rally irlandese e per l'occasione partecipò proprio lo Scozzese Volante assieme al suo fidato copilota Nicky Grist. Colin McRae, però, non si presentò a bordo della sua mitica Subaru Impreza, di recente finita all'asta, o di una Ford Focus, auto con cui sfiorò il titolo, bensì con una vettura che era stata concepita per un rally di ben 20 anni prima, leggasi la mitica Metro 6R4 Gruppo B.

Colin McRae regalò una delle prestazioni più incredibili della sua carriera, non risparmiandosi mai, come del resto era solito fare, e riuscendo a registrare tempi impressionanti contro auto dotate di tecnologie ben più recenti e nel contempo più veloci. Il filmato che trovate qui sotto lo dimostra ampiamente, ed evidenzia quanto Nicky Grist faccia a volte fatica a stare dietro alla velocità del suo pilota, riuscendo a malapena a leggere le note a ritmo.

Alla fine vinse quel rally una Mitsubishi Lancer WRC '05, ma Colin McRae si piazzò a meno di sette minuti di distacco alla tappa finale, avendo la meglio su Toyota Corolla, Subaru Impreza e Ford Focus, tutte in versione WRC, quindi ben più “attrezzate” rispetto alla vecchia 6R4.

Purtroppo le prestazioni esaltanti del funambolo scozzese si interruppero bruscamente quel maledetto 15 settembre del 2007 quando McRae, sul suo elicottero assieme al figlio di cinque anni a due amici di famiglia, fra cui un bimbo di sei anni, precipitò al suolo, non si è mai capito bene se per un errore umano o un guasto. Il velivolo si schiantò a un chilometro a nord di Lanark, in Scozia, vicino alla casa di famiglia del pilota, e tutti e quattro gli occupanti l'elicottero morirono sul colpo.

La Subaru Impreza guidata da McRae resta ancora oggi una delle 10 auto più iconiche della storia del rally, e nel 2008 il pilota è stato iscritto nella Scottish Sports Hall of Fame.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.