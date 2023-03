Il Codice della Strada già prevede il limite a 150 km/h ma quasi nessuno lo sa

Come un fulmine a ciel sereno, quando meno ce lo aspettavamo, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato a parlare del limite dei 150 km/h in autostrada come una potenziale novità da introdurre, eppure esiste già una norma del Codice della Strada che prevede simili velocità in determinati tratti di strada.

Quasi nessuno lo sa ma l'articolo 142 del Codice della Strada, che parla per l'appunto di Limiti di Velocità, prevede che "gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h" se le strade rispettano determinati requisiti. Un'autostrada adatta ai 150 km/h dovrebbe avere come minimo tre corsie per ogni senso di marcia, dei dispositivi Tutor (o simili) lungo il percorso, delle corsie di emergenza, inoltre non dovrebbero essere strade particolarmente trafficate o su cui si siano verificati molti incidenti negli ultimi 5 anni.

Teoricamente, dunque, non c'è bisogno di aggiungere alcuna norma, sono i singoli gestori delle autostrade che possono scegliere già oggi di elevare i limiti in determinati punti. A oggi, però, nessuno si è preso la responsabilità di alzare il limite a 150 km/h, neppure in tratti di strada che sarebbero perfettamente compatibili. Teoricamente dunque Salvini avrebbe esortato i gestori ad applicare questa norma, bisogna però tenere a mente che - pur avendo automobili più sicure rispetto a 10-15 anni fa - un impatto a 150 km/h porterebbe a danni certamente superiori rispetto a un incidente a 130km/h.

Inoltre aumenterebbero i consumi, al di là dell'alimentazione: dalla benzina all'elettricità, passando ovviamente per il diesel, viaggiare a 150 km/h innalzerebbe senz'altro i consumi di carburante e di energia elettrica. Nel caso delle auto termiche poi avremmo anche maggiori emissioni di CO2, che poi è proprio il motivo per cui in Germania stanno pensando di fare il contrario: mettere un limite a 130 km/h in quei tratti che oggi non ne hanno nessuno. Cosa pensate a riguardo? Sareste favorevoli ai 150 km/h su determinati tratti di strada?