Codice della strada: arriva la 3a fascia sul guardrail per salvare la vita ai motociclisti

Una nuova misura a favore della sicurezza stradale è stata introdotta con l'approvazione dell'emendamento proposto dalla Lega durante l'esame parlamentare della riforma del Codice della Strada. Tale emendamento prevede l'installazione di una terza fascia sui guard rail.

Questo dispositivo mira a proteggere i motociclisti durante un incidente stradale, prevenendo il contatto con gli elementi strutturali del guardrail che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. Sarà una fascia gialla, flessibile e alta 80 cm, che verrà installata sotto le normali bande del guardrail, offrendo una barriera aggiuntiva per ridurre il rischio di lesioni durante un incidente.

I deputati della Lega in commissione Trasporti hanno sottolineato l'importanza di queste misure per la sicurezza dei motociclisti, evidenziando che: "La sicurezza dei motociclisti è centrale nel nuovo codice della strada. Nelle scorse settimane abbiamo incluso le due ruote a motore nell'utenza vulnerabile, come già avveniva in altri Paesi. I dati sull'incidentalità ci dicono purtroppo che i motociclisti, che rappresentano solo il 13,4% del parco circolante, sono coinvolti nel 24,1% dei decessi. Dobbiamo fermare questa scia di sangue sulle nostre strade".

Ogni giorno muoiono 9 italiani per incidente stradale. E l’Italia spende 18 miliardi di euro per le cure mediche L’utilizzo dei guardrail di nuova generazione è stato introdotto dal DM 1.04.2019, ma l’effettivo arrivo sulle strade è stato finora ostacolato dalla mancanza di un decreto di riferimento. Decreto che, come detto, troverà finalmente spazio nel nuovo Codice della Strada atteso dall’esame parlamentare.

L'installazione dei guardrail DSM (così sono stati chiamati) sarà disciplinata nel nuovo Codice della Strada, che prevede anche l'inclusione dei motocicli da 125cc nelle autostrade e nelle tangenziali. Questa normativa è parte di un più ampio impegno per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti e vittime sulle strade italiane.

Per quanto, in questo specifico caso, la Lega, guidata dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, si sia impegnata nel migliorare la sicurezza strale, quest'ultimo si è mostrato reticente nei confronti delle città a 30 km/h. Matteo Salvini ha proposto recentemente una direttiva per limitare l'applicazione del limite di 30 km/h. Questo approccio mira a mantenere un equilibrio tra sicurezza stradale e libertà di movimento, almeno nelle parole del Ministro.