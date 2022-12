Codice sconto per e-bike e monopattini Eleglide: festeggiamo l'arrivo del 2023

Nonostante sia pieno inverno, il pubblico italiano ha già la mente proiettata alla prossima primavera 2023, quando il mercato di e-bike e monopattini tornerà a esplodere. Anche acquistare adesso però potrebbe non essere una cattiva idea, vistele buone scorte a disposizione, e a tal proposito vogliamo segnalarvi un codice sconto di Eleglide.

Eleglide è un produttore di monopattini ed e-bike sempre più affermato nel nostro Paese, tanto che abbiamo deciso di provare i loro prodotti per darvi una panoramica più approfondita sulle potenzialità dell’azienda. Presto leggerete delle nostre prove, nel frattempo però vogliamo segnalarvi il codice NewYear50E, che Eleglide ci ha inviato in occasione dell’arrivo del nuovo anno. Inserendo questo codice in fase di check-out sul sito ufficiale Eleglide potete ottenere 50 euro di sconto su diversi modelli, ovvero sulla e-bike Citycrosser, sulle e-bike M1 e M1 Plus, sulle e-bike T1 e T1 Step-thru, la e-bike Trankroll e il monopattino elettrico Coozy.

La Citycrosser è un modello che vi consigliamo soprattutto se siete alla ricerca di una e-bike di facile utilizzo per i vostri spostamenti urbani. Offre fino a 75 km di autonomia, può raggiungere i 25 km/h (come le regole impongono) ed è dotata di un buon sensore di coppia. E ancora un display LCD da 1,75” per controllare le principali funzioni di marcia, cambio SHIMANO a 7 rapporti, pneumatici a prova di foratura.

Se invece siete alla ricerca di un monopattino elettrico, il Coozy promette fino a 50-55 km di autonomia, 25 km/h, E-ABS e freno a disco, pneumatici da 10”, pedana ampia da 19 cm, controllo via app. Per sfruttare lo sconto di 50 euro avete tempo fino al 31 gennaio 2023.