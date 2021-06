Codice sconto Bikester per i ricambi bici: ancora pochi giorni

Con la bella stagione la voglia di rimettersi in sella alla propria bicicletta sale ovviamente a livelli altissimi, dopo mesi di stop forzato però è possibile che ci sia bisogno di qualche piccolo ritocchino tecnico, così da viaggiare in totale sicurezza. Bikestar sta scontando proprio ora i ricambi per bici.

Il grande portale online, su cui trovate davvero qualsiasi cosa per la vostra due ruote, sia essa muscolare oppure elettrica, sta offrendo il 10% di sconto su tutto il catalogo dei ricambi per bicicletta fino al 6 giugno 2021, abbiamo dunque ancora pochi giorni per approfittare della promozione. Per vedere la nostra spesa diminuire del 10% in fase di checkout basta aggiungere il codice PARTIBICI10 nel form dedicato.

Sul portale troviamo davvero di tutto, dagli attacchi manubrio alle trasmissioni, passando ovviamente per catene, camere d’aria, copertoni, forcelle (sia rigide che ammortizzate), reggisella, ruote e mozzi, selle, pedali e quant’altro. Sempre su Bikester esiste poi una sezione dedicata interamente ai ricambi per bici elettriche - e moltissimi prodotti sono già in forte sconto, con copertoni che ad esempio arrivano anche a -38%. Vi ricordiamo che su Bikester potete acquistare anche nuove biciclette di ogni tipo e marca oppure portabici per le vostre imminenti vacanze.