Conoscete la Koenigsegg Agera S Hundra? Un esemplare unico da oltre 2 milioni di euro

Questo mostro meccanico nero e oro è una Koenigsegg Agera S Hundra, un modello unico realizzato dalla casa svedese per celebrare la centesima auto uscita dalle fabbriche di Angelholm. Venne presentata al salone di Ginevra del 2013, e originariamente fu destinata ad un cliente di Hong kong. Adesso è in vendita in Nuova Zelanda, con un prezzo folle.

I dettagli esclusivi della variante Hundra si concentrano sul lato estetico della vettura, che è caratterizzata da una carrozzeria completamente in fibra di carbonio a vista, a contrasto con elementi in oro 24 carati (ultimamente li abbiamo visti anche sulla Tesla Model S by Caviar) presenti sul paraurti frontale, sul tetto e cofano, ma anche nei pressi delle prese d’aria laterali e nella parte inferiore dell’alettone posteriore.

Meccanicamente invece è come le “sorelle” Agera S standard, dotata quindi un motore twin-turbo V8 da 5.0 litri che eroga la strabordante potenza di 1040 CV e 1100 Nm di coppia massima (a differenza dei 1140 CV sviluppati dalla Agera R), scaricati sulle ruote posteriori attraverso una trasmissione a doppia frizione con cambio a 7 rapporti. Questi numeri le permettevano di raggiungere una velocità massima superiore ai 400 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in appena 2,9 secondi.

L’auto è in vendita attraverso la compagnia James Edition, sita ad Auckland, in Nuova Zelanda, e stando a quanto riportato sulla pagina dell’inserzione, questa Agera S Hundra ha percorso soltanto 2000 km in questi 8 anni. Purtroppo non è dato sapere il prezzo, ma si pensa che possa andare abbondantemente oltre i 2 milioni di euro.