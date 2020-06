Il 'coal rolling' colpisce ancora, e la vittima è sempre una Tesla

Il fenomeno del coal-rolling l'abbiamo già trattato e spiegato più volte, ma per chi non lo conoscesse, si tratta di proprietari di pick-up diesel i quali modificano i propri veicoli per poter emettere enormi nubi di fumo nero a proprio piacimento.

Da qualche anno questa pratica sta diventando sempre più popolare, soprattutto e quasi esclusivamente negli Stati Uniti. Sia la modifica che l'atto di emettere tanto fumo in strada in modo intenzionale sono assolutamente illegali in quasi tutti gli Stati americani, ma parecchi se ne infischiano.

I conducenti di grossi veicoli diesel pare si divertano a indirizzare questo fumo verso le auto elettriche, specialmente Tesla, che si trovano a transitargli dietro, probabilmente mostrando pubblicamente la paura che hanno riguardo al fatto che, in un prossimo futuro possibile, i veicoli diesel potranno esser sostituiti proprio da quelli alimentati a batteria.

Credere però di poter ricondurre questo comportamento ad una sola causa è certamente pretestuoso. In molti infatti fanno notare che dietro il fenomeno ci sarebbero anche motivi culturali e convinzioni politiche: molte di queste persone vogliono esprimere le loro idee contrastanti con quelle delle persone preoccupate col recente andamento del cambiamento climatico.

Il video che potete vedere in alto a ogni modo è abbastanza particolare, e sembra esser stato ripreso direttamente dal pick-up Ram invece che dalla solita dashcam di una Tesla utilizzata per denunciare il comportamento. Insomma, il proprietario del grosso veicolo non soltanto ha messo in atto comportamenti illegali, ma se ne è anche vantato riprendendo tutta la scena e spiattellandola con orgoglio sul web.

Per concludere trattando di argomenti più seri vi rimandiamo alla data di presentazione del nuovo Ford F-150, finalmente comunicata dalla casa automobilistica americana, e ai rumors relativi all'imminente veicolo. In futuro ne vedremo anche una variante completamente elettrica, che ha già dimostrato le sue straordinarie doti di traino.