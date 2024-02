La CNN contro le auto elettriche: 'Che delusione, troppo divario fra aspettative e realtà'

“Le auto elettriche sono una grande delusione”. Questo il titolo di un pezzo pubblicato in questi giorni sulla CNN, autorevole network americano, nell'analizzare l'attuale mercato delle vetture a batteria negli Stati Uniti.

Un'analisi che parte dal taglio dei prezzi di Tesla, evidenziato anche in Italia con la Model Y, dalla riduzione dei listini di Ford per la Mustang Mach-E, e dalla decisione di General Motors di riportare in auge le auto ibride plug.in, un netto passo indietro rispetto al precedente impegno preso da GM nei confronti delle elettriche.

A complicare il tutto, anche il fatto che il presidente Joe Biden stia pensando di rivedere i piani sulle auto elettriche, introducendo regole più “morbide” nei confronti delle case automobilistiche. La CNN ci tiene a precisare che “il mercato americano dei veicoli elettrici non sta crollando”, tenendo conto che negli ultimi mesi del 2023 le vendite sono aumentate su base annua del 40% rispetto al 2022, “Ma il mercato dei veicoli elettrici è comunque una grande delusione – aggiunge il network - esiste un divario preoccupante tra aspettative e realtà”.

Bloomberg New Energy Finance aveva ad esempio previsto la vendita di 1,7 milioni di auto plug-in nel 2023, quota che si è fermata a 1,46, e la crescita non risulta così esplosiva come molti avevano previsto, di conseguenze l'industria sta rivedendo le proprie stime future al ribasso.

I motivi di tale mancato “boom” sono di fatto sempre gli stessi, a cominciare dai prezzi dei veicoli, e nel contempo un parco auto limitato nell'offerta, tenendo conto che ci sono soprattutto SUV costosi, mentre le berline e le compatte latitano (il riferimento, ricordatevi, è al mercato americano).

Un altro dei problemi classici è quello della ricarica, una questione non da poco negli Stati Uniti tenendo conto di quanto sia vasto il Paese. Secondo il National Renewable Energy Laboratory serviranno 182mila stazione di ricariche rapide entro il 2030 e al momento ce ne sono meno di 40mila di cui circa 10mila nella sola California.

Tra l'altro pare che le stesse stazioni abbiano un'affidabilità molto bassa, come dimostrato anche dalla vicenda delle decine di Tesla bloccate ai Supercharger a Chicago per il ghiaccio. L'ultima questione che fa storcere il naso agli americani per quanto riguarda l'acquisto di una green, è la confusione nei bonus erogati dallo stato, legati ad esempio al luogo di produzione del veicolo, alla provenienza del pacco batteria, al prezzo dello stesso o al reddito: la situazione sta migliorando ma c'è ancora molto da fare.