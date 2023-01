La climatizzazione della VW ID.7 è intelligentissima: analizza anche la posizione del sole

Al CES 2023 Volkswagen ha presentato la ID.7, una berlina ipertecnologica che si affida ad un sistema dell’infotainment estremamente avanzato, che gira sull’imponente schermo orizzontale da 15 pollici che domina la scena. E tra le varie funzionalità, c’è un sistema di climatizzazione decisamente intelligente.

Il sistema si chiama Smart Air Vents, e ha l’obiettivo di aumentare il comfort di bordo cercando di adattarsi da solo al contesto e alle condizioni, così da non dover tediare il conducente, che può invece concentrarsi sulla guida, riducendo distrazioni e stress.

Dunque la climatizzazione della VW ID.7 inizia a svolgere il suo lavoro non appena riconosce la chiave nelle vicinanze, e ancor prima che il conducente si metta alla guida. L’auto inizierà quindi a ‘soffiare’ aria fredda o calda a seconda della stagione e della temperatura esterna con un particolare flusso d’aria che aiuta a raffreddare o scaldare in velocità.

Quando l’utente è a bordo l’aria può essere indirizzata a piacimento, tramite i comandi touch oppure sfruttando i comandi vocali, che riconoscono anche le varie parti del corpo, dunque dicendo “Ciao Vokswagen, ho freddo alle mani”, l’auto indirizzerà l’aria calda sul volante (e attiverà anche la corona riscaldata se disponibile tra gli optional) per cinque minuti.

Inoltre sul parabrezza è presente un sensore che calcola l’incidenza della luce solare, dunque l’auto riuscirà a capire se una zona dell’abitacolo è più esposta o meno al sole, e si regola di conseguenza per rinfrescare la zona in questione. La Volkswagen ID.7 arriverà dunque sul mercato con tanta tecnologia, e il debutto in Europa è previsto per la fine dell’anno in corso, ma per ingannare l’attesa potete dare un’occhiata alla ID.7 avvistata tra le nevi senza il colorato camouflage visto a Las Vegas.