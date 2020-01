Clienti Tesla arrabbiatissimi: accreditati upgrade software non desiderati

Tesla ha da poco reso disponibile l'acquisto, tramite una app dedicata, di potenziamenti software per la propria vettura al costo di 2.000 dollari. Si tratta di un'idea sicuramente interessante e fattibile grazie alla natura elettrica di tali veicoli, ma sono già sorti i primi problemi.

A quanto pare alcuni clienti hanno acquistato inavvertitamente la costosa espansione attraverso la nuova app, e nel corso di queste ore stanno riscontrando problemi coi rimborsi. Al momento Elon Musk ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere la spinosa situazione.

Per portare un esempio vi diciamo che Jon McLaughlin è rimasto sorpreso quando sua moglie gli ha telefonato per dirgli di essere in grado di usare tutte le feature della guida autonoma della loro Model 3, anche se non le avevano acquistate. L'uomo ha spiegato la vicenda ai colleghi di Electrek:

"Questo mi ha spinto a dare un'occhiata alla sezione 'upgrades' dell'app mobile. Interessante il fatto che l'app diceva che io avrei acquistato tutti gli upgrade possibili. Strano, perché non avevo comprato proprio nulla. Così ho cliccato su 'purchases' all'interno dell'applicazione soltanto per vedere le fatture. Una riguardava la nuova performance boost e l'altra la guida autonoma completa."

In pratica al proprietario di Model 3 sono stati accreditati 9.700 dollari il 5 Gennaio, e "senza esserne a conoscenza o averne concesso l'autorizzazione." Nel caso in cui voleste approfondire potete trovare in basso il link alla fonte, tramite la quale poter leggere (ovviamente in lingua inglese) i messaggi che McLaughlin ha scambiato con l'assistenza clienti Tesla. Infine abbiamo allegato in fondo alla pagina un botta e risposta Twitter tra il CEO Elon Musk e Nassim Nicholas Taleb, cliente della casa californiana che si è trovato in una situazione molto simile a quella descritta in precedenza.

Per concludere vi rimandiamo ad un recentissimo avvistamento di un prototipo di Model Y ripreso mentre attraversava il Donner Pass, California, nel mentre imperversava una vera e propria bufera di neve.