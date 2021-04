Cliente Tesla protagonista al Salone di Shanghai urlando:'I freni non funzionano!'

Da alcune ore è diventato rapidamente virale un video proveniente direttamente dal Salone dell'auto di Shanghai, dove la proprietaria di una Tesla è salita sul tettuccio di una Model 3 per protestare a gran voce circa l'inaffidabilità del sistema frenante delle vetture elettriche del brand di Fremont.

La clip in alto mostra piuttosto chiaramente l'accaduto, mentre in fase di montaggio è stata aggiunta una parte durante la quale la donna viene allontanata dall'area dagli agenti di sicurezza dell'evento. Al momento non abbiamo alcuna informazione sull'intero contesto della vicenda, ma pare non sia la prima volta che l'individuo agisce contro la compagnia di Elon Musk.

Secondo alcuni media si tratterebbe di un evento noto, durante il quale l'automobilista avrebbe rischiato la vita a causa del cedimento dei freni della sua vettura, ma ora come ora non possiamo confermare né smentire tale ipotesi. Secondo Tesla le affermazioni non hanno alcun fondamento.

A ogni modo le fonti confermano che la maglietta della donna recitasse "i freni hanno smesso di funzionare", e in base ad un report di Bloomberg la sicurezza avrebbe provato immediatamente a nasconderla utilizzando degli ombrelli aperti, ma alla fine è stato necessario intervenire fisicamente per portare via la fonte di tanto clamore. L'articolo dell'agenzia statunitense si sofferma inoltre sul fatto che Tesla fosse assolutamente a conoscenza del comportamento reiterato da parte della sua cliente, e in effetti la donna ha più volte ribadito che i freni della sua Model 3 hanno messo a repentaglio la vita della sua famiglia in quanto causa scatenante di un incidente. In base ai dati relativi al momento dello schianto, condivisi tempo fa dal brand californiano, la EV viaggiava a 120 km/h e sia il sistema frenante che gli avvisi di emergenza avevano svolto perfettamente il loro lavoro.

Da parte nostra siamo estremamente curiosi di capire come andrà a svolgersi la diatriba, ma per chiudere restando nei paraggi dell'evento automobilistico che si sta tenendo a Shanghai non possiamo non rimandarvi ad un'auto elettrica appena presentata: ecco a voi l'enorme Volkswagen ID.6.

Nelle ultime ore anche un altro brand tedesco si è espresso mostrando un nuovo modello. Mercedes-Benz ha infatti ufficializzato il nuovo EQB: un SUV a zero emissioni compatto ma spazioso.