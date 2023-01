Un cliente americano ha una Bugatti Centodieci con i colori della EB110 Le Mans del 1994

Bugatti ha consegnato l’ultimo esemplare dell’esclusiva Centodieci, la special su base Chiron prodotta in soli 10 esemplari, come tributo all’indimenticata e iconica EB110 originale. Un cliente americano però non ha optato per la tinta unita, bensì per una replica fedele della EB110 che ha corso Le Mans nel 1994.

E oggi Bugatti ha mostrato alcune foto che la riguardano, perché un esemplare di tanta bellezza richiedeva un set d’eccezione. La casa di Molsheim ha portato la vettura sul circuito de la Sarthe, dove si corre la 24 ore di Le Mans, per immortalare la Centodieci che gioca a fare la sua antenata.

Inutile aggiungere quanto sia orgoglioso il suo proprietario, che ha affermato: “Il patrimonio è qualcosa che trovo molto emotivamente avvincente e stimolante. Quando la EB110 uscì per correre a Le Mans nel 1994, sembrava che il lignaggio di Bugatti si evolvesse alla perfezione. Apprezzo il senso della storia e la ricerca di un legame con il passato. Rende la proprietà molto più speciale. Celebrare il passato mentre ci si gode il presente è anche emotivamente appagante. Questa livrea assume un incredibile ed evocativo senso di emozione, che ha galvanizzato il ritorno di Bugatti a Le Mans”.

Ricordiamo infine che anche la Bugatti Centodieci viene mossa dal motore W16 quad-turbo da 8.0 litri della Chiron, che in questa configurazione offre 1600 CV di potenza, quanto basta per farle toccare i 100 km/h in 2,4 secondi, fino a raggiungere i 380 km/h di velocità massima.

E a proposito di auto esclusive prodotte a Molsheim, non perdetevi la Bugatti Chrion Profilee, un esemplare unico mai prodotto che andrà all’asta tra un mese.