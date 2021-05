Con Clickar l'auto si ordina e paga online: il portale di Leasys si aggiorna

Bisogna ammetterlo: Leasys, il brand legato al gruppo FCA prima e Stellantis ora, sta cambiando non poche carte in tavola per quanto riguarda il noleggio e la vendita di auto online. Se il primo passa ormai per Amazon, la seconda per il portale Clickar.

Clickar è un portale online per la compravendita di veicoli usati e di fine noleggio, che da oggi guadagna una nuova e comoda funzione: permette di completare la procedura d’acquisto delle vetture direttamente online. Clickar permette dunque anche il pagamento digitale, già disponibile su una selezione di veicoli e a breve su tutto il catalogo della piattaforma. La novità riguarda sia i veicoli in vetrina che quelli acquistabili tramite asta.

I vantaggi invece restano quelli di sempre: 2 anni di garanzia inclusa e la possibilità di restituire il veicolo entro 14 giorni qualora non siate pienamente soddisfatti. I metodi di pagamento digitale accettati sono il classico bonifico online oppure il finanziamento FCA Bank. In caso di bonifico, basta compilare il form online con i propri dati per generare la documentazione automatica precompilata; con il finanziamento ci si potrà affidare a uno strumento semplice e intuitivo che vi guiderà passo passo per l’apertura della pratica. Ricordiamo che Clickar è la piattaforma digitale di Leasys che vanta ormai oltre 600.000 veicoli venduti ed è uno dei leader del settore.