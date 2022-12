Le auto più sicure del 2022: trionfano Tesla e le auto elettriche

È stata pubblicata nelle scorse ore la classifica Euro NCAP 2022, il programma europeo di valutazione della sicurezza delle nuove automobili. Una graduatoria che vede le auto elettriche farla da padrone, a cominciare dalle Tesla.

Fra i nuovi modelli di automobili usciti in Europa nel 2022 la Model Y e la Model S sono risultate le più sicure in assoluto, piazzandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica Euro NCAP di quest'anno. Terzo posto invece per la giapponese Lexus NX, SUV ibrido e compatto, mentre la medaglia di legno è andata a un'altra auto “ambientalista”, leggasi la Mercedes EQE, piazzatasi davanti alla Lexus RX, a completamento della Top 5.

Nelle prime cinque posizioni troviamo quindi quattro automobili elettriche, e la sicurezza delle auto green è stata certificata anche in alcuni modelli cinesi che sono approdati di recente nel Vecchio Continente. A riguardo spicca senza dubbio la monovolume Maxus Mifa9, ma anche la Chery OMODA5, che negli ultimi crash test hanno ottenuto ben 5 Stelle. Bene anche MG, brand rientrante nel gruppo SAIC, che si è distinto con l'utilitaria MG 4. La Cina si conferma quindi propensa all'Europa, e per provare a conquistare uno dei mercati più redditizi al mondo sta puntando appunto sull'elettrico e nel contempo sulla sicurezza.

Ovviamente non c'è solo Pechino a fare la voce grossa, perché anche l'americana Lucid, quella che da molti è stata ribattezzata l'anti Tesla, spicca in quanto a sicurezza, in particolare con la nuova arrivata Air. Nel dettaglio sono state ottenute 5 Stelle grazie a un punteggio del 90% nella protezione degli occupanti adulti e dell'84% nella dotazione completa di sistemi di sicurezza ADAS. Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP, ha commentato: “Il 2022 è stato uno degli anni più impegnativi di Euro NCAP, abbiamo passato al vaglio la sicurezza di molte nuove case automobilistiche e nuove tecnologie".

"I consumatori europei - ha proseguito - chiedono alle loro auto massimi livelli di sicurezza e una buona valutazione Euro NCAP è considerata da tutti i costruttori un fattore cruciale per avere successo sul mercato europeo”. E per il 2023 il sistema NCAP si evolverà ulteriormente, introducendo nuovi sistemi di valutazione della sicurezza ancora più rigidi, come ad esempio il rischio di incendio per i veicoli elettrici. Recentemente ha fatto scalpore la Tesla infuocata spenta con ben 45.000 litri di acqua.