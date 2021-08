La classifica delle auto elettriche in base al peso per kWh: attenti a cosa comprate

Su Everyeye Auto adoriamo le auto elettriche, tuttavia non sono esenti da difetti, le attuali generazioni hanno un problema comune che riguarda il peso delle batterie: gli accumulatori pesano francamente troppo. Ma quali sono le EV più pesanti in base ai kWh di energia offerti? E quali le più leggere?

InsideEVs ha realizzato un’eccezionale infografica che ci mostra quali sono - secondo i dati raccolti negli anni da Bjørn Nyland - le auto elettriche meglio e peggio ottimizzate in base ai loro kg/kWh. Partiamo dalle vetture in fondo alla lista, le meno bilanciate, che devono certamente migliorare con le nuove generazioni: fra queste troviamo la Mitsubishi i-MiEV, che pesa appena 1.200 kg ma offre solo 16 kWh, con un rapporto di 75 kg/kWh. Neppure la Polestar 1 non ha brillato: 71,8 kg/kWh.

Male anche la Volkswagen e-Up da 18,7 kWh, con un rapporto di 67,4 kg/kWh. Sulla stessa barca la BMW i3 da 22 kWh, la Hyundai Ioniq da 28 kWh e la povera Mazda MX-30, bacchettata per il suo peso anche nella nostra prova. Guardando in generale all’attuale mercato, la situazione non è neanche tanto tragica, visto che non sono poche le EV che riescono a mantenere il rapporto inferiore ai 35 kg/kWh.

Tesla però ha un vantaggio evidente, visto che nella Top 10 delle più virtuose ha ben 7 vetture: al di là della Porsche Taycan 4S con 25,5 kg/kWh, della Volkswagen ID.3 con 24,6 kg/kWh e la Ford Mustang Mach-E ER AWD con 23,2 kg/kWh (che si piazza al secondo posto), il resto delle posizioni di vertice è occupato dalle Tesla Model 3 e Model S. Se state per acquistare una nuova auto elettrica, date un’occhiata a questa ottima lista, è molto importante acquistare una EV che abbia un peso adeguato ai kWh.